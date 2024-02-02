Путин рассказал о состоянии ядерных сил России

Путин: стратегические ядерные силы РФ почти полностью обновлены
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, оружие, ярс, тополь, СНВ, ДСНВ, ядерное,  stock
Ядерные силы РФ почти полностью обновлены, сказал Владимир Путин Фото:

Российские стратегические ядерные силы на сегодняшний день почти полностью обновлены. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с участниками форума «Все для Победы» в Туле.

«Стратегические ядерные силы России на сегодняшний день обновлены практически полностью, их морская составляющая — почти на 100%», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24».

Ранее Путин заявил, что уровень современного вооружения ядерных сил страны доведен до 95%. Об этом российский лидер заявил на ежегодном расширенном заседании коллегии Минобороны по итогам деятельности ВС России в 2023 году, пишет RT.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские стратегические ядерные силы на сегодняшний день почти полностью обновлены. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с участниками форума «Все для Победы» в Туле. «Стратегические ядерные силы России на сегодняшний день обновлены практически полностью, их морская составляющая — почти на 100%», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24». Ранее Путин заявил, что уровень современного вооружения ядерных сил страны доведен до 95%. Об этом российский лидер заявил на ежегодном расширенном заседании коллегии Минобороны по итогам деятельности ВС России в 2023 году, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...