Армия и оружие Путин рассказал о состоянии ядерных сил России Путин: стратегические ядерные силы РФ почти полностью обновлены 02 февраля 2024 в 19:53 Размер текста - 17 + Ядерные силы РФ почти полностью обновлены, сказал Владимир Путин Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Российские стратегические ядерные силы на сегодняшний день почти полностью обновлены. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с участниками форума «Все для Победы» в Туле. «Стратегические ядерные силы России на сегодняшний день обновлены практически полностью, их морская составляющая — почти на 100%», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24». Ранее Путин заявил, что уровень современного вооружения ядерных сил страны доведен до 95%. Об этом российский лидер заявил на ежегодном расширенном заседании коллегии Минобороны по итогам деятельности ВС России в 2023 году, пишет RT. Российские стратегические ядерные силы на сегодняшний день почти полностью обновлены. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с участниками форума «Все для Победы» в Туле. «Стратегические ядерные силы России на сегодняшний день обновлены практически полностью, их морская составляющая — почти на 100%», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24». Ранее Путин заявил, что уровень современного вооружения ядерных сил страны доведен до 95%. Об этом российский лидер заявил на ежегодном расширенном заседании коллегии Минобороны по итогам деятельности ВС России в 2023 году, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям