Путин рассказал о состоянии ядерных сил России

Российские стратегические ядерные силы на сегодняшний день почти полностью обновлены. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с участниками форума «Все для Победы» в Туле.
«Стратегические ядерные силы России на сегодняшний день обновлены практически полностью, их морская составляющая — почти на 100%», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24».
Ранее Путин заявил, что уровень современного вооружения ядерных сил страны доведен до 95%. Об этом российский лидер заявил на ежегодном расширенном заседании коллегии Минобороны по итогам деятельности ВС России в 2023 году, пишет RT.
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