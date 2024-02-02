Текслер и Фальков обсудили вопросы о науке и промышленности в Челябинской области

Текслер и Фальков обсудили развитие науки в Челябинской области

Руководители обсудили вопросы интеграции науки и промышленности в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и челябинский губернатор Алексей Текслер на совещании обсудили вопросы интеграции науки и промышленности в регионе. Бизнес готов поддерживать университеты и вкладываться в разработки, но только необходимы новые форматы взаимодействия, сказал Фальков.

«Доведение изделия до высокого уровня технологической готовности требует выстраивания в вузах единой технологической и управленческой цепочки, процессов исследования, проектирования и конструирования, прототипирования, тестирования и производства малой серии. Фактически речь идет о замыкании в едином управленческом контуре функций научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, опытного многосерийного производства», — подчеркнул министр.

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов отметил, что в пилотном режиме для отработки таких технологий в России необходимо появление несколько отраслевых прикладных институтов на базе ведущих российских технических университетов. Также и в Челябинской области, в ЮУрГУ.

В свою очередь Алексей Текслер поддержал предложение и поблагодарил Валерия Фалькова за поддержку. Губернатор отметил, что регион имеет уникальный опыт синтезирования науки и бизнеса в части прикладных исследований.

Также Текслер подчеркнул, что все ключевые проекты, которые реализует министерство, успешно функционируют в регионе. Создание отраслевого института в Челябинской области также будет поддержано. Губернатор выразил уверенность в том, что ЮУрГУ, МГТУ имени Г.И. Носова и крупнейшие предприятия, работающие в данной сфере, в частности ГК КОНАР, обязательно поддержат данную инициативу.