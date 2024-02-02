На курганской птицефабрике увеличат поголовье птиц до миллиона голов

На птицефабрике «„Агрофирма ‚Боровская‘ идет реконструкция помещений Фото: Илья Московец © URA.RU

В Курганской области на птицефабрике «Агрофирма «Боровская» после реконструкции предприятия планируют увеличить поголовье птиц до миллиона голов. Об этом сообщает в группе правительство региона в соцсети «ВКонтакте».

«Завершение основной фазы реконструкции АО «Агрофирма «Боровская» в этом году позволит увеличить производство мяса бройлера в два раза — с 10 до 20 тысяч тонн. А по поголовью планируется перешагнуть рубеж в 1 млн голов. На сегодняшний день на предприятии уже увеличено число птицы, поголовье составляет более 830 тысяч голов», — говорится в сообщении.

На предприятие за время модернизации реконструировано более 20 птичников. Все они укомплектованы современным птицеводческим оборудованием. В планах ввести еще два новых птичника, инкубаторий вместимостью 18 млн штук яиц, а также помещения для содержания племенного поголовья птиц и гранулирования кормов. В обновление птицефабрики уже вложено два млрд рублей. Всего на реконструкцию будет потрачено около трех млрд рублей. Кроме того, дополнительную поддержку в виде субсидий агрофирма получает от местных властей.