31 марта 2022

Губернатор Шумков рассказал о будущем крупной птицефабрики

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков пообещал поддержку птицефабрике «Боровской», в развитие которой вложат 3 млрд рублей Фото:

Инвестор планирует вложить в модернизацию Боровской птицефабрики, расположенной в Кетовском районе Курганской области, почти три миллиарда рублей. Здесь создадут новые рабочие места, а объемы производства вырастут более чем в два раза, заявил губернатор Вадим Шумков.

«Началась масштабная реконструкция птицефабрики Боровской. В рамках проекта предполагается инвестировать почти три миллиарда рублей, провести работы по строительству 20 новых объектов. Планируется создать до 70 новых рабочих мест. Производство продукции будет увеличено с 9 до 20 тысяч тонн», — написал Шумков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Предприятие глава региона посетил во время визита в село Новая Сидоровка Кетовского района. Он пообещал оказать птицефабрике государственную поддержку.

Помимо этого, Шумков посетил сельскую школу. Ее планируют отремонтировать в этом году, контракт на 50 млн рублей уже заключен. В 2023 году власти планируют отремонтировать 13 км дороги, ведущей к селу, а также открыть в нем новый фельдшерско-акушерский пункт.

Агрофирма «Боровская», по собственным данным предприятия, является ведущим производителем продукции из мяса птицы в Курганской области. Оно производит и перерабатывает мясо бройлера, которое реализуется в собственной розничной сети компании, а также в других торговых сетях.

На модернизацию птицефабрики направят почти три миллиарда рублей
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Птицефабрику посетил Вадим Шумков (второй слева)
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Инвестор планирует вложить в модернизацию Боровской птицефабрики, расположенной в Кетовском районе Курганской области, почти три миллиарда рублей. Здесь создадут новые рабочие места, а объемы производства вырастут более чем в два раза, заявил губернатор Вадим Шумков. «Началась масштабная реконструкция птицефабрики Боровской. В рамках проекта предполагается инвестировать почти три миллиарда рублей, провести работы по строительству 20 новых объектов. Планируется создать до 70 новых рабочих мест. Производство продукции будет увеличено с 9 до 20 тысяч тонн», — написал Шумков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Предприятие глава региона посетил во время визита в село Новая Сидоровка Кетовского района. Он пообещал оказать птицефабрике государственную поддержку. Помимо этого, Шумков посетил сельскую школу. Ее планируют отремонтировать в этом году, контракт на 50 млн рублей уже заключен. В 2023 году власти планируют отремонтировать 13 км дороги, ведущей к селу, а также открыть в нем новый фельдшерско-акушерский пункт. Агрофирма «Боровская», по собственным данным предприятия, является ведущим производителем продукции из мяса птицы в Курганской области. Оно производит и перерабатывает мясо бройлера, которое реализуется в собственной розничной сети компании, а также в других торговых сетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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