Губернатор Шумков рассказал о будущем крупной птицефабрики

Вадим Шумков пообещал поддержку птицефабрике «Боровской», в развитие которой вложат 3 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Инвестор планирует вложить в модернизацию Боровской птицефабрики, расположенной в Кетовском районе Курганской области, почти три миллиарда рублей. Здесь создадут новые рабочие места, а объемы производства вырастут более чем в два раза, заявил губернатор Вадим Шумков.

«Началась масштабная реконструкция птицефабрики Боровской. В рамках проекта предполагается инвестировать почти три миллиарда рублей, провести работы по строительству 20 новых объектов. Планируется создать до 70 новых рабочих мест. Производство продукции будет увеличено с 9 до 20 тысяч тонн», — написал Шумков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Предприятие глава региона посетил во время визита в село Новая Сидоровка Кетовского района. Он пообещал оказать птицефабрике государственную поддержку.

Помимо этого, Шумков посетил сельскую школу. Ее планируют отремонтировать в этом году, контракт на 50 млн рублей уже заключен. В 2023 году власти планируют отремонтировать 13 км дороги, ведущей к селу, а также открыть в нем новый фельдшерско-акушерский пункт.

Агрофирма «Боровская», по собственным данным предприятия, является ведущим производителем продукции из мяса птицы в Курганской области. Оно производит и перерабатывает мясо бройлера, которое реализуется в собственной розничной сети компании, а также в других торговых сетях.

На модернизацию птицефабрики направят почти три миллиарда рублей Фото: Вадим Шумков, «ВКонтакте»

Птицефабрику посетил Вадим Шумков (второй слева) Фото: Вадим Шумков, «ВКонтакте»

Фото: Вадим Шумков, «ВКонтакте»