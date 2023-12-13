Курганские чиновники помогли крупнейшей торговой сети переоборудовать агрофирму

14 декабря 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

На птицефабрике «Агрофирма Боровская» завершается обновление производства Фото: Илья Московец © URA.RU Курганские власти помогли переоборудовать птицефабрику крупнейшей торговой сети «Агрофирма Боровская» в рамках масштабной реконструкции производства. Об этом сообщил директор департамента АПК региона Павел Кощеев в ходе заседания комитета курганской облдумы по аграрной политике, передает корреспондент URA.RU. Помимо фирменных магазинов агрофирма реализует свою продукцию через крупных ритейлеров. «Завершается масштабная реконструкция бройлерной птицефабрики „Агрофирма Боровская“ в Кетовском округе. Было вложено более двух миллиардов рублей из средств собственных инвесторов. Со своей стороны правительство Курганской области оказывало поддержку в части приобретения оборудования. Все корпуса были заменены практически с нуля. Процесс идет, но стоит понимать, что еще требуется замена помещений для производства кормов и других технологических циклов», — рассказал Кощеев. Ранее URA.RU писало, что на развитие птицефабрики вложат три млрд рублей. Планировалось строительство двух десятков объектов, создание до ста новых рабочих мест и увеличение производства продукции до 20 тысяч тонн.

Курганские власти помогли переоборудовать птицефабрику крупнейшей торговой сети «Агрофирма Боровская» в рамках масштабной реконструкции производства. Об этом сообщил директор департамента АПК региона Павел Кощеев в ходе заседания комитета курганской облдумы по аграрной политике, передает корреспондент URA.RU. Помимо фирменных магазинов агрофирма реализует свою продукцию через крупных ритейлеров. «Завершается масштабная реконструкция бройлерной птицефабрики „Агрофирма Боровская“ в Кетовском округе. Было вложено более двух миллиардов рублей из средств собственных инвесторов. Со своей стороны правительство Курганской области оказывало поддержку в части приобретения оборудования. Все корпуса были заменены практически с нуля. Процесс идет, но стоит понимать, что еще требуется замена помещений для производства кормов и других технологических циклов», — рассказал Кощеев. Ранее URA.RU писало, что на развитие птицефабрики вложат три млрд рублей. Планировалось строительство двух десятков объектов, создание до ста новых рабочих мест и увеличение производства продукции до 20 тысяч тонн.