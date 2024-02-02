Россия частично приостановит сертификацию бананов из Эквадора из-за мухи-горбатки

Россельхознадзор призвал приостановить сертификацию бананов из Эквадора
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Роспотребнадзор проверяет детский сад и магазин на соблюдение противоковидных мер. Челябинск, овощи, бананы, фрукты, супермаркет, пятерочка, магазин, продукты питания
В эквадорских бананах обнаружили муху-горбатку Фото:

Россельхознадзор потребовал приостановить сертификацию бананов из Эквадора. Причиной тому стало обнаружение в продукции многоядной мухи-горбатки, которая является переносчиком опасных инфекций.

«В связи с систематическими выявлениями в эквадорских бананах опасного карантинного для России и стран — членов ЕАЭС объекта — многоядная муха-горбатка Россельхознадзор обратился к министру сельского хозяйства и животноводства Эквадора г-ну Франклину Данило Паласиосу Маркесу с просьбой приостановить с 5 февраля сертификацию бананов пяти эквадорских экспортеров… допустивших наибольшее количество нарушений», — сообщили в Россельхознадзоре. Информация размещена на сайте ведомства.

Многоядная муха-горбатка является очень плодовитой. Этот паразит заражает многие продукты питания, такие как: овощи, фрукты, муку или сою. Личинки мухи вызывают миазы у человека и домашних питомцев. Также горбатка переносит холеру.

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Россельхознадзор потребовал приостановить сертификацию бананов из Эквадора. Причиной тому стало обнаружение в продукции многоядной мухи-горбатки, которая является переносчиком опасных инфекций. «В связи с систематическими выявлениями в эквадорских бананах опасного карантинного для России и стран — членов ЕАЭС объекта — многоядная муха-горбатка Россельхознадзор обратился к министру сельского хозяйства и животноводства Эквадора г-ну Франклину Данило Паласиосу Маркесу с просьбой приостановить с 5 февраля сертификацию бананов пяти эквадорских экспортеров… допустивших наибольшее количество нарушений», — сообщили в Россельхознадзоре. Информация размещена на сайте ведомства. Многоядная муха-горбатка является очень плодовитой. Этот паразит заражает многие продукты питания, такие как: овощи, фрукты, муку или сою. Личинки мухи вызывают миазы у человека и домашних питомцев. Также горбатка переносит холеру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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