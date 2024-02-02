Экономика Промышленность Россия частично приостановит сертификацию бананов из Эквадора из-за мухи-горбатки Россельхознадзор призвал приостановить сертификацию бананов из Эквадора 02 февраля 2024 в 21:13 Размер текста - 17 + В эквадорских бананах обнаружили муху-горбатку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россельхознадзор потребовал приостановить сертификацию бананов из Эквадора. Причиной тому стало обнаружение в продукции многоядной мухи-горбатки, которая является переносчиком опасных инфекций. «В связи с систематическими выявлениями в эквадорских бананах опасного карантинного для России и стран — членов ЕАЭС объекта — многоядная муха-горбатка Россельхознадзор обратился к министру сельского хозяйства и животноводства Эквадора г-ну Франклину Данило Паласиосу Маркесу с просьбой приостановить с 5 февраля сертификацию бананов пяти эквадорских экспортеров… допустивших наибольшее количество нарушений», — сообщили в Россельхознадзоре. Информация размещена на сайте ведомства. Многоядная муха-горбатка является очень плодовитой. Этот паразит заражает многие продукты питания, такие как: овощи, фрукты, муку или сою. Личинки мухи вызывают миазы у человека и домашних питомцев. Также горбатка переносит холеру. Россельхознадзор потребовал приостановить сертификацию бананов из Эквадора. Причиной тому стало обнаружение в продукции многоядной мухи-горбатки, которая является переносчиком опасных инфекций. «В связи с систематическими выявлениями в эквадорских бананах опасного карантинного для России и стран — членов ЕАЭС объекта — многоядная муха-горбатка Россельхознадзор обратился к министру сельского хозяйства и животноводства Эквадора г-ну Франклину Данило Паласиосу Маркесу с просьбой приостановить с 5 февраля сертификацию бананов пяти эквадорских экспортеров… допустивших наибольшее количество нарушений», — сообщили в Россельхознадзоре. Информация размещена на сайте ведомства. Многоядная муха-горбатка является очень плодовитой. Этот паразит заражает многие продукты питания, такие как: овощи, фрукты, муку или сою. Личинки мухи вызывают миазы у человека и домашних питомцев. Также горбатка переносит холеру. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям