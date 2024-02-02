Член «Деловой России»: какие лекарства пока не производятся в России

Член «Деловой России» Свитов: в РФ нехватка антибиотиков

03 февраля 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

В 2023 году Россия запустила собственное производство инсулина, сказал Алексей Свистов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В России наметилась нехватка инсулина, антибиотиков и противоопухолевых препаратов. Об этом URA.RU сообщил основатель маркетплейса Ruherb.pro (маркетплейс товаров для здорового образа жизни), член Московского регионального отделения «Деловая Россия» Алексей Свистов. «Согласно распоряжению Правительства РФ от 9 июня 2023 года, перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов пополнился новыми формами, в том числе для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Таким образов, Россия уже производит 75% важных лекарственных препаратов. В оставшиеся 25% входят те, что-либо не производились в России вообще, либо в недостаточном объеме», — объяснил Алексей Свистов. Инсулин. Россия импортировала около 80% потребляемого инсулина в основном из Дании, Франции и Германии. Отечественного было недостаточным. В 2023 году запустили проект по созданию собственного производства инсулина в Санкт-Петербурге.

Антибиотики. Россия зависела от импорта субстанций в основном из Китая и Индии для производства этих лекарств. Из-за пандемии COVID-19 и санкций возникли проблемы с поставками и ценообразованием на них. В 2023 году был анонсирован проект по созданию собственного производства субстанций для антибиотиков.

Противоопухолевые препараты. Россия импортировала около 90% этих лекарств, в основном из США, Европы и Израиля. Отечественное производство было ограничено. В 2023 году был запущен проект по созданию собственного производства противоопухолевых и других жизненно важных лекарственных препаратов в Москве. Новость по теме Глава Ассоциации фармпроизводителей: РФ сэкономила 240 млн евро на онколекарстве Ведущий фармацевт, провизор, бывший руководитель аптечной сети ДАЛЬХИМФАРМ Ирина Булыгина в беседе с URA.RU отметила, что для получения ряда дорогостоящих препаратов созданы благотворительные фонды. «Ни одна страна в мире не производит весь перечень лекарственных средств в полном объеме. Это иначе нонсенс, это вообще невозможно. Есть, так называемые, орфанные (малоисследованные) заболевания, где один случай на миллионы. Терапия при них очень дорогая. У нас создан фонд „Круг добра“ для помощи пациентам с одной из таких патологий — спинально-мышечной атрофией. Один укол, одна инъекция стоит несколько миллионов рублей. Если их производить, то никогда в жизни это не окупится. Поэтому существует один производитель, и наши министерства закупают это лекарство целенаправленным образом. Так поступают практически все», — подчеркнула она. По словам Свистова, в 2024 году в России запусткаются проекты по стимулированию развития фармацевтической отрасли. «Благодаря трудностям, с которыми столкнулась наша страна в условиях санкций и ухода зарубежных поставщиков, начало активно развиваться отечественное производство. Государство вкладывает большие усилия и средства. Чтобы стимулировать это развитие и налаживать собственное производство», — напомнил собеседник агентства. Утверждена новая стратегия развития фармацевтической промышленности «Фарма-2030». Она ориентирована на увеличение доли отечественных субстанций в лекарствах.

Запущены проекты по созданию собственного производства субстанций для лечения туберкулеза, гепатита, ВИЧ-инфекции, COVID-19, онкологических и других заболеваний.

Подписан первый специальный инвестиционный контракт (СПИК) на производство фармацевтических субстанций между Минпромторгом, правительством Санкт-Петербурга и АО «Активный Компонент».

Предоставляются налоговые льготы, субсидии, кредиты и гарантии для отечественных производителей субстанций. Ранее на встрече со своими доверенными лицами президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уже на 75% обеспечивает сама себя жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами. Происходит это за счет собственного производства. По словам гендиректора Ассоциации Российских фармпроизводителей Виктора Дмитриева. Россия уже смогла сэкономить 240 млн евро на препаратах для онкобольных. Произошло это за счет развития собственного производства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России наметилась нехватка инсулина, антибиотиков и противоопухолевых препаратов. Об этом URA.RU сообщил основатель маркетплейса Ruherb.pro (маркетплейс товаров для здорового образа жизни), член Московского регионального отделения «Деловая Россия» Алексей Свистов. «Согласно распоряжению Правительства РФ от 9 июня 2023 года, перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов пополнился новыми формами, в том числе для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Таким образов, Россия уже производит 75% важных лекарственных препаратов. В оставшиеся 25% входят те, что-либо не производились в России вообще, либо в недостаточном объеме», — объяснил Алексей Свистов. Ведущий фармацевт, провизор, бывший руководитель аптечной сети ДАЛЬХИМФАРМ Ирина Булыгина в беседе с URA.RU отметила, что для получения ряда дорогостоящих препаратов созданы благотворительные фонды. «Ни одна страна в мире не производит весь перечень лекарственных средств в полном объеме. Это иначе нонсенс, это вообще невозможно. Есть, так называемые, орфанные (малоисследованные) заболевания, где один случай на миллионы. Терапия при них очень дорогая. У нас создан фонд „Круг добра“ для помощи пациентам с одной из таких патологий — спинально-мышечной атрофией. Один укол, одна инъекция стоит несколько миллионов рублей. Если их производить, то никогда в жизни это не окупится. Поэтому существует один производитель, и наши министерства закупают это лекарство целенаправленным образом. Так поступают практически все», — подчеркнула она. По словам Свистова, в 2024 году в России запусткаются проекты по стимулированию развития фармацевтической отрасли. «Благодаря трудностям, с которыми столкнулась наша страна в условиях санкций и ухода зарубежных поставщиков, начало активно развиваться отечественное производство. Государство вкладывает большие усилия и средства. Чтобы стимулировать это развитие и налаживать собственное производство», — напомнил собеседник агентства. Ранее на встрече со своими доверенными лицами президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уже на 75% обеспечивает сама себя жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами. Происходит это за счет собственного производства. По словам гендиректора Ассоциации Российских фармпроизводителей Виктора Дмитриева. Россия уже смогла сэкономить 240 млн евро на препаратах для онкобольных. Произошло это за счет развития собственного производства.