Челябинца, домогавшегося 5-летней дочки своей сожительницы, отправили за решетку

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© Служба новостей «URA.RU»
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оглашение приговора бывшему замгубернатора Пугину Сергею. Курган, арестант, клетка, арест, наручники, заключение под стражу
Обвиняемый проведет в СИЗО минимум два месяца Фото:
новость из сюжета
Челябинца задержали за домогательство к 5-летней дочки своей сожительницы

Жителя Кунашакского района Челябинской области, задержанного по обвинению в домогательствах к 5-летней дочери своей сожительницы, отправили в СИЗО. Как сообщили URA.RU источники в силовых структурах, он пробудет там, минимум, два месяца.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия. Обвиняемый под стражу на два месяца», — рассказал инсайдер.

Мужчина домогался дочери своей сожительницы в бане, пока ее мать была в магазине. Девочка рассказала о случившемся сводному брату, а он уже матери. Женщина набросилась на сожителя, ему пришлось спасаться бегством.

После поступления заявления о произошедшем мужчину принялись искать. Он прятался от правосудия в местном лесу, однако все равно был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего).

У задержанного обнаружили телефон. Изучив его содержимое, силовики наткнулись на видеозаписи с детским порно. Мужчине грозит еще одна статья. При этом ранее он уже имел проблемы с законом. Его судили за кражу и мошенничество. В пресс-службе следственного управления СКР по региону информацию о случившемся не комментируют.

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Жителя Кунашакского района Челябинской области, задержанного по обвинению в домогательствах к 5-летней дочери своей сожительницы, отправили в СИЗО. Как сообщили URA.RU источники в силовых структурах, он пробудет там, минимум, два месяца. «Суд удовлетворил ходатайство следствия. Обвиняемый под стражу на два месяца», — рассказал инсайдер. Мужчина домогался дочери своей сожительницы в бане, пока ее мать была в магазине. Девочка рассказала о случившемся сводному брату, а он уже матери. Женщина набросилась на сожителя, ему пришлось спасаться бегством. После поступления заявления о произошедшем мужчину принялись искать. Он прятался от правосудия в местном лесу, однако все равно был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего). У задержанного обнаружили телефон. Изучив его содержимое, силовики наткнулись на видеозаписи с детским порно. Мужчине грозит еще одна статья. При этом ранее он уже имел проблемы с законом. Его судили за кражу и мошенничество. В пресс-службе следственного управления СКР по региону информацию о случившемся не комментируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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