Правозащитник Орлов, депутат Картавин и директор «Викимедиа» стали иноагентами

Минюст России добавил правозащитника, бывшего члена правления общества «Мемориал» (признано в РФ иноагентом и ликвидировано) Олега Орлова в реестр иноагентов. Также в список попал директор сообщества «Викимедиа.ру» (развивала русскоязычный сегмент «Википедии») Станислав Козловский и новосибирский независимый депутат Антон Картавин.
«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.В. Картавин, С. А. Козловский, О.П. Орлов, Н.П. Соколов, С. Н. Степанов. А также М.Ю. Чимаров», — заявлено на официальном сайте ведомства.
*Центр «Мемориал» — внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, ликвидирован судом
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