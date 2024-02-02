Общество Правозащитник Орлов, депутат Картавин и директор «Викимедиа» стали иноагентами 02 февраля 2024 в 23:14 Размер текста - 17 + В реестр иноагентов также попал новосибирский депутат Антон Картавин Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Минюст России добавил правозащитника, бывшего члена правления общества «Мемориал» (признано в РФ иноагентом и ликвидировано) Олега Орлова в реестр иноагентов. Также в список попал директор сообщества «Викимедиа.ру» (развивала русскоязычный сегмент «Википедии») Станислав Козловский и новосибирский независимый депутат Антон Картавин. «В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.В. Картавин, С. А. Козловский, О.П. Орлов, Н.П. Соколов, С. Н. Степанов. А также М.Ю. Чимаров», — заявлено на официальном сайте ведомства. *Центр «Мемориал» — внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, ликвидирован судом Минюст России добавил правозащитника, бывшего члена правления общества «Мемориал» (признано в РФ иноагентом и ликвидировано) Олега Орлова в реестр иноагентов. Также в список попал директор сообщества «Викимедиа.ру» (развивала русскоязычный сегмент «Википедии») Станислав Козловский и новосибирский независимый депутат Антон Картавин. «В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.В. Картавин, С. А. Козловский, О.П. Орлов, Н.П. Соколов, С. Н. Степанов. А также М.Ю. Чимаров», — заявлено на официальном сайте ведомства. *Центр «Мемориал» — внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, ликвидирован судом {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям