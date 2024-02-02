Правозащитник Орлов, депутат Картавин и директор «Викимедиа» стали иноагентами

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В реестр иноагентов также попал новосибирский депутат Антон Картавин Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Минюст России добавил правозащитника, бывшего члена правления общества «Мемориал» (признано в РФ иноагентом и ликвидировано) Олега Орлова в реестр иноагентов. Также в список попал директор сообщества «Викимедиа.ру» (развивала русскоязычный сегмент «Википедии») Станислав Козловский и новосибирский независимый депутат Антон Картавин.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.В. Картавин, С. А. Козловский, О.П. Орлов, Н.П. Соколов, С. Н. Степанов. А также М.Ю. Чимаров», — заявлено на официальном сайте ведомства.

*Центр «Мемориал» — внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, ликвидирован судом

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Минюст России добавил правозащитника, бывшего члена правления общества «Мемориал» (признано в РФ иноагентом и ликвидировано) Олега Орлова в реестр иноагентов. Также в список попал директор сообщества «Викимедиа.ру» (развивала русскоязычный сегмент «Википедии») Станислав Козловский и новосибирский независимый депутат Антон Картавин. «В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.В. Картавин, С. А. Козловский, О.П. Орлов, Н.П. Соколов, С. Н. Степанов. А также М.Ю. Чимаров», — заявлено на официальном сайте ведомства. *Центр «Мемориал» — внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, ликвидирован судом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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