Губерниев приехал В Тюмень, чтобы комментировать Кубок России по лыжным гонкам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев приехал в Тюмень и записал видеоприглашение на Кубок России по лыжным гонкам. Видео опубликовал Информационный центр Правительства Тюменской области.

«Посмотреть Кубок России по лыжным гонкам 3 и 4 февраля в Тюмени приглашает Дмитрий Губерниев. Он уже приехал, будет комментировать соревнования», — написано в telegram-канале ведомства.

Комментатор уже успел покататься на лыжах, отметив, что в городе отличные условия для тренировок. Он передает «горячий тюменский привет» и желает, чтобы подготовка «прошла блестяще».

На тюменском стадионе «Жемчужина России» пройдет один из этапов Кубка России по лыжным гонкам. Там 3 февраля пройдут соревнования по дисциплине спринт, а 4 февраля российские лыжники примут участие в масс-старте.