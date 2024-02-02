Губерниев пригласил тюменцев смотреть Кубок России по лыжным гонкам. Видео

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Дмитрий Губерниев и Наталья Ищенко на вечерней сессии Медиафорума ОНФ "Правда и справедливость". Калининград, губерниев дмитрий
Губерниев приехал В Тюмень, чтобы комментировать Кубок России по лыжным гонкам Фото:

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев приехал в Тюмень и записал видеоприглашение на Кубок России по лыжным гонкам. Видео опубликовал Информационный центр Правительства Тюменской области.

«Посмотреть Кубок России по лыжным гонкам 3 и 4 февраля в Тюмени приглашает Дмитрий Губерниев. Он уже приехал, будет комментировать соревнования», — написано в telegram-канале ведомства.

Комментатор уже успел покататься на лыжах, отметив, что в городе отличные условия для тренировок. Он передает «горячий тюменский привет» и желает, чтобы подготовка «прошла блестяще».

На тюменском стадионе «Жемчужина России» пройдет один из этапов Кубка России по лыжным гонкам. Там 3 февраля пройдут соревнования по дисциплине спринт, а 4 февраля российские лыжники примут участие в масс-старте.

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев приехал в Тюмень и записал видеоприглашение на Кубок России по лыжным гонкам. Видео опубликовал Информационный центр Правительства Тюменской области. «Посмотреть Кубок России по лыжным гонкам 3 и 4 февраля в Тюмени приглашает Дмитрий Губерниев. Он уже приехал, будет комментировать соревнования», — написано в telegram-канале ведомства. Комментатор уже успел покататься на лыжах, отметив, что в городе отличные условия для тренировок. Он передает «горячий тюменский привет» и желает, чтобы подготовка «прошла блестяще». На тюменском стадионе «Жемчужина России» пройдет один из этапов Кубка России по лыжным гонкам. Там 3 февраля пройдут соревнования по дисциплине спринт, а 4 февраля российские лыжники примут участие в масс-старте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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