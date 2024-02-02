02 февраля 2024

WP: Украина доложила США о решении уволить Залужного

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Залужный и Зеленский. stock, залужный валерий,  stock
Валерия Залужного уволили со своего поста Фото:

Правительство Украины проинформировало Белый дом, что украинский президент Владимир Зеленский решил уволить главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного. Об этом сообщают источники, знакомые с проведенными переговорами.

«Зеленский проинформировал США об увольнении Залужного. Это станет самой значимой кадровой перестановкой за время проведения спецоперации РФ на Украине», — передают источники издания The Washington Post.

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Правительство Украины проинформировало Белый дом, что украинский президент Владимир Зеленский решил уволить главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного. Об этом сообщают источники, знакомые с проведенными переговорами. «Зеленский проинформировал США об увольнении Залужного. Это станет самой значимой кадровой перестановкой за время проведения спецоперации РФ на Украине», — передают источники издания The Washington Post.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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