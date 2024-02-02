WP: Украина доложила США о решении уволить Залужного

Валерия Залужного уволили со своего поста
Правительство Украины проинформировало Белый дом, что украинский президент Владимир Зеленский решил уволить главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного. Об этом сообщают источники, знакомые с проведенными переговорами.
«Зеленский проинформировал США об увольнении Залужного. Это станет самой значимой кадровой перестановкой за время проведения спецоперации РФ на Украине», — передают источники
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.