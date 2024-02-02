WP: Украина доложила США о решении уволить Залужного

03 февраля 2024 в 01:16 Размер текста - 17 +

Валерия Залужного уволили со своего поста Фото: Официальный сайт президента Украины Правительство Украины проинформировало Белый дом, что украинский президент Владимир Зеленский решил уволить главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного. Об этом сообщают источники, знакомые с проведенными переговорами. «Зеленский проинформировал США об увольнении Залужного. Это станет самой значимой кадровой перестановкой за время проведения спецоперации РФ на Украине», — передают источники издания The Washington Post.

Правительство Украины проинформировало Белый дом, что украинский президент Владимир Зеленский решил уволить главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного. Об этом сообщают источники, знакомые с проведенными переговорами. «Зеленский проинформировал США об увольнении Залужного. Это станет самой значимой кадровой перестановкой за время проведения спецоперации РФ на Украине», — передают источники издания The Washington Post.