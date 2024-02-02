Студенты колледжа ЯНАО будут заказывать еду в столовой через приложение

Приложение для организации питания в ЯМК улучшит здоровье студентов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Студенты Ямальского многопрофильного колледжа (ЯМК) в скором времени смогут организовывать свое питание с помощью мобильного приложения. Помимо просмотра меню и выбора дополнительных блюд, учащиеся получат возможность оставлять комментарии на предлагаемую еду, сообщили в мэрии Салехарда.

«Сейчас в колледже „допиливают“ современный цифровой модуль, который позволит прямо в мобильном приложении отслеживать, как организовано питание. Студенты здесь смогут ознакомиться с меню, высказывать свое мнение и выбирать дополнительные блюда», — написано в telegram-канале ведомства.

Подобный вид обратной связи в ЯМК уже существует, но он возможен только через сайт, приложение же будет более современным и мобильным. Сообщается, что мера введена для улучшения здоровья учеников.

Также депутаты Городской Думы провели рейд по вопросу организации питания в колледже. Они поставили «5 из 5» — за чистоту, красоту и координирование работы.

Студенты ЯМК пожаловались на организацию питания в столовой. Многие родители учащихся обеспокоены рационом питания своих детей.