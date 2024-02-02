02 февраля 2024

На главной улице Нижневартовска нашли тело мужчины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, полиция, скорая помошь
Скорая и полиция прибыли на место обнаружения тела мужчины Фото:

В Нижневартовске между торговым центром «Космос» и автобусной остановкой «ТК Лукоморье» по улице Ленина обнаружено тело мужчины. Обстоятельства неизвестны, сообщают очевидцы.

«По улице Ленина, между остановкой и торговым центром „Космос“, лежит мужчина, умер. Обстоятельства неизвестны», — написано в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

На фотографии видны экстренные службы. URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО-Югре. Ответ ожидается.

Экстренные службы прибыли на вызов по мертвому мужчине в Нижневартовске
Экстренные службы прибыли на вызов по мертвому мужчине в Нижневартовске
Фото:

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В Нижневартовске между торговым центром «Космос» и автобусной остановкой «ТК Лукоморье» по улице Ленина обнаружено тело мужчины. Обстоятельства неизвестны, сообщают очевидцы. «По улице Ленина, между остановкой и торговым центром „Космос“, лежит мужчина, умер. Обстоятельства неизвестны», — написано в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». На фотографии видны экстренные службы. URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО-Югре. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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