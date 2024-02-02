Скорая и полиция прибыли на место обнаружения тела мужчины
В Нижневартовске между торговым центром «Космос» и автобусной остановкой «ТК Лукоморье» по улице Ленина обнаружено тело мужчины. Обстоятельства неизвестны, сообщают очевидцы.
«По улице Ленина, между остановкой и торговым центром „Космос“, лежит мужчина, умер. Обстоятельства неизвестны», — написано в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
На фотографии видны экстренные службы. URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО-Югре. Ответ ожидается.
Экстренные службы прибыли на вызов по мертвому мужчине в Нижневартовске
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