02 февраля 2024

Жителя подмосковного Домодедово задержали за убийство из ракетницы. Видео

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Схрон с оружием на окраине Херсона. Украина, Херсонская область, оружие, боевое оружие, самодельный пистолет, однозарядный пистолет, самодельное оружие
Убийца выстрелил в потерпевшего из ракетницы Фото:

Жителя подмосковного Домодедово, совершившего убийство водителя скорой помощи из ракетницы 2 февраля, задержали и доставили в следственный отдел. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Ночью 2 февраля 2024 года в микрорайоне „Востряково“ города Домодедово между подозреваемым, который находился в состоянии опьянения, и водителем скорой медицинской помощи возник конфликт из-за личной неприязни. В ходе ссоры мужчина выстрелил из сигнального пистолета в потерпевшего», — сообщает telegram-канал SHOT. Вскоре от полученных ран водитель скончался на месте.

В настоящее время подозреваемый задержан и доставлен в следственный отдел. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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Жителя подмосковного Домодедово, совершившего убийство водителя скорой помощи из ракетницы 2 февраля, задержали и доставили в следственный отдел. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Ночью 2 февраля 2024 года в микрорайоне „Востряково“ города Домодедово между подозреваемым, который находился в состоянии опьянения, и водителем скорой медицинской помощи возник конфликт из-за личной неприязни. В ходе ссоры мужчина выстрелил из сигнального пистолета в потерпевшего», — сообщает telegram-канал SHOT. Вскоре от полученных ран водитель скончался на месте. В настоящее время подозреваемый задержан и доставлен в следственный отдел. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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