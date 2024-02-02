Жителя подмосковного Домодедово задержали за убийство из ракетницы. Видео

03 февраля 2024 в 03:53 Размер текста - 17 +

Убийца выстрелил в потерпевшего из ракетницы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителя подмосковного Домодедово, совершившего убийство водителя скорой помощи из ракетницы 2 февраля, задержали и доставили в следственный отдел. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Ночью 2 февраля 2024 года в микрорайоне „Востряково“ города Домодедово между подозреваемым, который находился в состоянии опьянения, и водителем скорой медицинской помощи возник конфликт из-за личной неприязни. В ходе ссоры мужчина выстрелил из сигнального пистолета в потерпевшего», — сообщает telegram-канал SHOT. Вскоре от полученных ран водитель скончался на месте. В настоящее время подозреваемый задержан и доставлен в следственный отдел. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Жителя подмосковного Домодедово, совершившего убийство водителя скорой помощи из ракетницы 2 февраля, задержали и доставили в следственный отдел. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Ночью 2 февраля 2024 года в микрорайоне „Востряково“ города Домодедово между подозреваемым, который находился в состоянии опьянения, и водителем скорой медицинской помощи возник конфликт из-за личной неприязни. В ходе ссоры мужчина выстрелил из сигнального пистолета в потерпевшего», — сообщает telegram-канал SHOT. Вскоре от полученных ран водитель скончался на месте. В настоящее время подозреваемый задержан и доставлен в следственный отдел. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».