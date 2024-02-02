112: в Волгограде загорелся завод «Лукойла»

03 февраля 2024 в 08:06 Размер текста - 17 +

Площадь пожара составляет 300 квадратных метров (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Волгограде произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». Предварительная причина возгорания — атака беспилотника. Об этом сообщает telegram-канал 112 со ссылкой на источник. «В Волгограде пожар на территории НПЗ „ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка“», — говорится в сообщении. Отмечается, что площадь пожара составляет 300 квадратных метров. По данным канала, возгорание произошло из-за атаки беспилотника. Официальных подтверждений нет. URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответа не поступило. Обновлено в 6:20 (по мск): в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что пожар зафиксирован в Красноармейском районе Волгограда. По информации ведомства, горят розливы нефтепродуктов. Погибших и пострадавших нет, причины произошедшего устанавливаются.

В Волгограде произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». Предварительная причина возгорания — атака беспилотника. Об этом сообщает telegram-канал 112 со ссылкой на источник. «В Волгограде пожар на территории НПЗ „ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка“», — говорится в сообщении. Отмечается, что площадь пожара составляет 300 квадратных метров. По данным канала, возгорание произошло из-за атаки беспилотника. Официальных подтверждений нет. URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответа не поступило. Обновлено в 6:20 (по мск): в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что пожар зафиксирован в Красноармейском районе Волгограда. По информации ведомства, горят розливы нефтепродуктов. Погибших и пострадавших нет, причины произошедшего устанавливаются.