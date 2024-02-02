02 февраля 2024

112: в Волгограде загорелся завод «Лукойла»

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь пожара составляет 300 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Волгограде произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». Предварительная причина возгорания — атака беспилотника. Об этом сообщает telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

«В Волгограде пожар на территории НПЗ „ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка“», — говорится в сообщении. Отмечается, что площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

По данным канала, возгорание произошло из-за атаки беспилотника. Официальных подтверждений нет. URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответа не поступило.

Обновлено в 6:20 (по мск): в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что пожар зафиксирован в Красноармейском районе Волгограда. По информации ведомства, горят розливы нефтепродуктов. Погибших и пострадавших нет, причины произошедшего устанавливаются.

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В Волгограде произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». Предварительная причина возгорания — атака беспилотника. Об этом сообщает telegram-канал 112 со ссылкой на источник. «В Волгограде пожар на территории НПЗ „ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка“», — говорится в сообщении. Отмечается, что площадь пожара составляет 300 квадратных метров. По данным канала, возгорание произошло из-за атаки беспилотника. Официальных подтверждений нет. URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответа не поступило. Обновлено в 6:20 (по мск): в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что пожар зафиксирован в Красноармейском районе Волгограда. По информации ведомства, горят розливы нефтепродуктов. Погибших и пострадавших нет, причины произошедшего устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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