Названы районы Тюмени с самым дешевым для покупки жильем

В Тюмени самыми выгодными районами для покупки вторичного жилья в январе этого года стали Московский тракт, Южный и Гилево. Об этом сообщила эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина.
«Самыми дешевыми локациями являются Московский тракт, Южный, Гилево, Антипино, Бабарынка. Здесь стоимость квадратного метра составляет от 81 до 98 тысяч рублей», — рассказала Лапшина РБК Тюмень.
По словам эксперта, самыми дорогими местами для покупки жилья оказались Зарека, район «Очаково», городская администрация, Golf Palace и «Дома Печати». Там средняя цена за квадратный метр варьируется от 140 до 175 тысяч рублей.
Ранее аналитики федерального агентства недвижимости «Этажи» рассказывали, что весной прошлого года Лесобаза, Восточный и Бабарынка стали районами с самой низкой ценой за квадратный метр. Эксперты в недвижимости связывают низкую стоимость на квартиры с так называемым криминальным и «опасным» образом этих районов.
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