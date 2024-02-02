02 февраля 2024

Названы районы Тюмени с самым дешевым для покупки жильем

Московский тракт стал самым дешевым районом Тюмени для покупки жилья
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, жилой дом, многоэтажный дом, квартира
Районами с самым дешевым жильем стали Московский тракт и Южный Фото:

В Тюмени самыми выгодными районами для покупки вторичного жилья в январе этого года стали Московский тракт, Южный и Гилево. Об этом сообщила эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина.

«Самыми дешевыми локациями являются Московский тракт, Южный, Гилево, Антипино, Бабарынка. Здесь стоимость квадратного метра составляет от 81 до 98 тысяч рублей», — рассказала Лапшина РБК Тюмень.

По словам эксперта, самыми дорогими местами для покупки жилья оказались Зарека, район «Очаково», городская администрация, Golf Palace и «Дома Печати». Там средняя цена за квадратный метр варьируется от 140 до 175 тысяч рублей.

Ранее аналитики федерального агентства недвижимости «Этажи» рассказывали, что весной прошлого года Лесобаза, Восточный и Бабарынка стали районами с самой низкой ценой за квадратный метр. Эксперты в недвижимости связывают низкую стоимость на квартиры с так называемым криминальным и «опасным» образом этих районов.

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В Тюмени самыми выгодными районами для покупки вторичного жилья в январе этого года стали Московский тракт, Южный и Гилево. Об этом сообщила эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина. «Самыми дешевыми локациями являются Московский тракт, Южный, Гилево, Антипино, Бабарынка. Здесь стоимость квадратного метра составляет от 81 до 98 тысяч рублей», — рассказала Лапшина РБК Тюмень. По словам эксперта, самыми дорогими местами для покупки жилья оказались Зарека, район «Очаково», городская администрация, Golf Palace и «Дома Печати». Там средняя цена за квадратный метр варьируется от 140 до 175 тысяч рублей. Ранее аналитики федерального агентства недвижимости «Этажи» рассказывали, что весной прошлого года Лесобаза, Восточный и Бабарынка стали районами с самой низкой ценой за квадратный метр. Эксперты в недвижимости связывают низкую стоимость на квартиры с так называемым криминальным и «опасным» образом этих районов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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