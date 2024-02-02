Екатеринбуржцев предупредили о резком повышении цен на мобильную связь и интернет

«Билайн» предупредил екатеринбуржцев о повышении цен на 20%

03 февраля 2024 в 09:32 Размер текста - 17 +

Рост цен коснется 9% абонентов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Екатеринбуржцам, которые являются абонентами «Билайна», пришло СМС о повышении тарифов на мобильную связь, интернет и телевидение. Об этом рассказали клиенты данного оператора. «С 14 февраля плата за тариф составит 17,1 рубля в сутки (сейчас — 14,3 рубля, рост составит почти 20%) или 465 рублей в месяц», — говорится в сообщении, которое пришло жительнице Екатеринбурга Анне, пишет E1.RU. Если новые условия не подойдут, то тариф можно поменять, указывает оператор. Екатеринбуржец Владимир также получил сообщение о повышении цен, но уже не на мобильную связь, а на домашний интернет и телевидение. Там сказано, что уже с 5 февраля его ежемесячный платеж увеличится на 20%. «Плата за тариф увеличится на 80 рублей и составит 480 рублей в месяц», — отмечается в тексте. По закону сообщить об изменениях в тарифе нужно за десять дней до их вступления в силу, рассказали в пресс-службе «Билайна». Там отметили, что дата изменений указана в СМС-сообщениях, поэтому лучше выбрать другой тариф до этого момента. В компании также сообщили, что цены поднимутся только на определенные тарифы, и это коснется лишь 9% абонентов.

Екатеринбуржцам, которые являются абонентами «Билайна», пришло СМС о повышении тарифов на мобильную связь, интернет и телевидение. Об этом рассказали клиенты данного оператора. «С 14 февраля плата за тариф составит 17,1 рубля в сутки (сейчас — 14,3 рубля, рост составит почти 20%) или 465 рублей в месяц», — говорится в сообщении, которое пришло жительнице Екатеринбурга Анне, пишет E1.RU. Если новые условия не подойдут, то тариф можно поменять, указывает оператор. Екатеринбуржец Владимир также получил сообщение о повышении цен, но уже не на мобильную связь, а на домашний интернет и телевидение. Там сказано, что уже с 5 февраля его ежемесячный платеж увеличится на 20%. «Плата за тариф увеличится на 80 рублей и составит 480 рублей в месяц», — отмечается в тексте. По закону сообщить об изменениях в тарифе нужно за десять дней до их вступления в силу, рассказали в пресс-службе «Билайна». Там отметили, что дата изменений указана в СМС-сообщениях, поэтому лучше выбрать другой тариф до этого момента. В компании также сообщили, что цены поднимутся только на определенные тарифы, и это коснется лишь 9% абонентов.