Участницу драки в курганской школе отправили в центр для правонарушителей

Школьницу из Шумихи (Курганская область), которая участвовала в избиении и буллинге одноклассницы, отправили в центр для несовершеннолетних правонарушителей. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Полиция Курганской области».
«Одна из участниц конфликта в школе Шумихи отправлена в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Курганской области. С ней организована индивидуально-профилактическая работа», — говорится в сообщении представителей полиции.
Ранее сообщалось о конфликте в школе Шумихи между ученицами. В соцсетях появилось видео, на котором одну девочку прилюдно избивают в туалете. Инцидент возмутил родителей и общественность — полиция и отдел образования начали проверку.
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