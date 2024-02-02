02 февраля 2024

Участницу драки в курганской школе отправили в центр для правонарушителей

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Продление меры пресечения Валерию Волкову в Кировском районном суде. Екатеринбург, зима, прохожий, решетка на окне, улица, окно
Курганскую школьницу отправили в центр для правонарушителей из-за буллинга Фото:

Школьницу из Шумихи (Курганская область), которая участвовала в избиении и буллинге одноклассницы, отправили в центр для несовершеннолетних правонарушителей. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Полиция Курганской области».

«Одна из участниц конфликта в школе Шумихи отправлена в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Курганской области. С ней организована индивидуально-профилактическая работа», — говорится в сообщении представителей полиции.

Ранее сообщалось о конфликте в школе Шумихи между ученицами. В соцсетях появилось видео, на котором одну девочку прилюдно избивают в туалете. Инцидент возмутил родителей и общественность — полиция и отдел образования начали проверку.

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Школьницу из Шумихи (Курганская область), которая участвовала в избиении и буллинге одноклассницы, отправили в центр для несовершеннолетних правонарушителей. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Полиция Курганской области». «Одна из участниц конфликта в школе Шумихи отправлена в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Курганской области. С ней организована индивидуально-профилактическая работа», — говорится в сообщении представителей полиции. Ранее сообщалось о конфликте в школе Шумихи между ученицами. В соцсетях появилось видео, на котором одну девочку прилюдно избивают в туалете. Инцидент возмутил родителей и общественность — полиция и отдел образования начали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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