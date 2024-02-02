Участницу драки в курганской школе отправили в центр для правонарушителей

03 февраля 2024 в 10:56 Размер текста - 17 +

Курганскую школьницу отправили в центр для правонарушителей из-за буллинга Фото: Илья Московец © URA.RU Школьницу из Шумихи (Курганская область), которая участвовала в избиении и буллинге одноклассницы, отправили в центр для несовершеннолетних правонарушителей. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Полиция Курганской области». «Одна из участниц конфликта в школе Шумихи отправлена в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Курганской области. С ней организована индивидуально-профилактическая работа», — говорится в сообщении представителей полиции. Ранее сообщалось о конфликте в школе Шумихи между ученицами. В соцсетях появилось видео, на котором одну девочку прилюдно избивают в туалете. Инцидент возмутил родителей и общественность — полиция и отдел образования начали проверку.

Школьницу из Шумихи (Курганская область), которая участвовала в избиении и буллинге одноклассницы, отправили в центр для несовершеннолетних правонарушителей. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Полиция Курганской области». «Одна из участниц конфликта в школе Шумихи отправлена в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Курганской области. С ней организована индивидуально-профилактическая работа», — говорится в сообщении представителей полиции. Ранее сообщалось о конфликте в школе Шумихи между ученицами. В соцсетях появилось видео, на котором одну девочку прилюдно избивают в туалете. Инцидент возмутил родителей и общественность — полиция и отдел образования начали проверку.