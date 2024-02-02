Курганскую школьницу из-за буллинга планируют отправить в специальный центр

В полиции решают вопрос о судьбе курганской школьницы из -за буллинга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Избиение подростка в курганской школе

В полиции города Шумихи (Курганская область) собирают материалы для принятия решения о помещении одной из местных школьниц в центр временного содержания несовершеннолетних. Инспекторы начали сбор документов после сообщений о буллинге в школе. Об этом URA.RU рассказали в УМВД региона.

«Сотрудниками МО МВД России „Шумихинский“ собираются материалы для принятия решения о помещении участницы конфликта в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Курганской области», — проинформировали в управлении. Девушка уже состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних местного отделения.

Законное решение об изоляции примут окончательно после проверки, которая сейчас проводится сотрудниками. Полиция разбирается в конфликте между школьницами, где одна девочка избила сверстницу в туалете.

Ранее URA.RU сообщало, что в соцсетях города Шумиха появилось видео о конфликте в школе между ученицами. Одну девочку прилюдно избивали в туалете. Инцидентом возмутились родители и общественность — полиция и отдел образования начали проверку случившегося.