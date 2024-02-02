Курганскую школьницу из-за буллинга планируют отправить в специальный центр

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Пресс конференция в ГИБДД. Курган, совещание, полиция
В полиции решают вопрос о судьбе курганской школьницы из -за буллинга Фото:
новость из сюжета
Избиение подростка в курганской школе

В полиции города Шумихи (Курганская область) собирают материалы для принятия решения о помещении одной из местных школьниц в центр временного содержания несовершеннолетних. Инспекторы начали сбор документов после сообщений о буллинге в школе. Об этом URA.RU рассказали в УМВД региона.

«Сотрудниками МО МВД России „Шумихинский“ собираются материалы для принятия решения о помещении участницы конфликта в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Курганской области», — проинформировали в управлении. Девушка уже состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних местного отделения.

Законное решение об изоляции примут окончательно после проверки, которая сейчас проводится сотрудниками. Полиция разбирается в конфликте между школьницами, где одна девочка избила сверстницу в туалете.

Ранее URA.RU сообщало, что в соцсетях города Шумиха появилось видео о конфликте в школе между ученицами. Одну девочку прилюдно избивали в туалете. Инцидентом возмутились родители и общественность — полиция и отдел образования начали проверку случившегося.

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В полиции города Шумихи (Курганская область) собирают материалы для принятия решения о помещении одной из местных школьниц в центр временного содержания несовершеннолетних. Инспекторы начали сбор документов после сообщений о буллинге в школе. Об этом URA.RU рассказали в УМВД региона. «Сотрудниками МО МВД России „Шумихинский“ собираются материалы для принятия решения о помещении участницы конфликта в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Курганской области», — проинформировали в управлении. Девушка уже состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних местного отделения. Законное решение об изоляции примут окончательно после проверки, которая сейчас проводится сотрудниками. Полиция разбирается в конфликте между школьницами, где одна девочка избила сверстницу в туалете. Ранее URA.RU сообщало, что в соцсетях города Шумиха появилось видео о конфликте в школе между ученицами. Одну девочку прилюдно избивали в туалете. Инцидентом возмутились родители и общественность — полиция и отдел образования начали проверку случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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