Mash: Блиновской запретили видеться с мужем

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Елена Блиновская сможет общаться с родными только по почте, пишет Mash Фото:
новость из сюжета
Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

Блогеру и автору «Марафонов желаний» Елене Блиновской запретили видеться с мужем. Сейчас ей позволено общаться только по почте, передает telegram-канал Mash.

«Блиновской отказали в свиданиях с мужем. Сейчас королеве марафонов доступна только коммуникация по почте, но письма ей пока не приходили», — написали в telegram-канале.

Уточняется, что правозащитник блогера направил несколько ходатайств для разрешения звонков и встреч с родными. Рассмотрение таких прошений занимает три дня. Однако ответа так и не последовало, что означает отказ.

Блиновскую задержали еще в апреле 2023 года по подозрению в отмывании денег, напоминает Общественное телевидение России. Позже ее приговорили к домашнему аресту. Недавно стало известно, что СК России попросил перевести бизнесвумен в СИЗО из-за нарушений с ее стороны меры пресечения. Кроме того, ей предъявили новые обвинения: о неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору, пишет «Утро.ру».

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Блогеру и автору «Марафонов желаний» Елене Блиновской запретили видеться с мужем. Сейчас ей позволено общаться только по почте, передает telegram-канал Mash. «Блиновской отказали в свиданиях с мужем. Сейчас королеве марафонов доступна только коммуникация по почте, но письма ей пока не приходили», — написали в telegram-канале. Уточняется, что правозащитник блогера направил несколько ходатайств для разрешения звонков и встреч с родными. Рассмотрение таких прошений занимает три дня. Однако ответа так и не последовало, что означает отказ. Блиновскую задержали еще в апреле 2023 года по подозрению в отмывании денег, напоминает Общественное телевидение России. Позже ее приговорили к домашнему аресту. Недавно стало известно, что СК России попросил перевести бизнесвумен в СИЗО из-за нарушений с ее стороны меры пресечения. Кроме того, ей предъявили новые обвинения: о неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору, пишет «Утро.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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