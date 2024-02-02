В Шадринске на тропе здоровья нашли мертвых косуль. Фото

03 февраля 2024 в 15:47 Размер текста - 17 +

В Шадринске гибнут косули от нападения бездомных собак Фото: Илья Московец © URA.RU В Шадринске (Курганская область) на тропе здоровья жители обнаружили мертвых косуль. Их загрызли собаки. В полицию по данному факту была направлена жалоба. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Материалы по факту нападения бродячих собак на косуль на тропе здоровья направлены в следственный отдел по Шадринску СУ СК России по Курганской области. Разбирательство по инциденту не входит в компетенцию органов МВД», — говорится в ответе представителей полиции, который получил читатель. По словам горожан, от нападений бродячих собак пострадали больше двадцати косуль. Одна из жительниц пыталась отогнать собак от косуль, но стая набросилась на нее. Женщина отправила обращение в правоохранительные органы. Источник из сферы охотоведения рассказал URA.RU о том, чем опасна для горожан ситуация с бездомными собаками. Он подчеркнул, что устойчивая группировка одичалых собак будет представлять угрозу для безопасности жителей, особенно детей. Кроме того, бездомные собаки могут быть переносчиками опасных болезней, например, бешенства. Корреспондент URA.RU направил редакционные запросы по теме публикации в мэрию Шадринска и в СУ СК России по Курганской области. Ответ ожидается.

В Шадринске (Курганская область) на тропе здоровья жители обнаружили мертвых косуль. Их загрызли собаки. В полицию по данному факту была направлена жалоба. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Материалы по факту нападения бродячих собак на косуль на тропе здоровья направлены в следственный отдел по Шадринску СУ СК России по Курганской области. Разбирательство по инциденту не входит в компетенцию органов МВД», — говорится в ответе представителей полиции, который получил читатель. По словам горожан, от нападений бродячих собак пострадали больше двадцати косуль. Одна из жительниц пыталась отогнать собак от косуль, но стая набросилась на нее. Женщина отправила обращение в правоохранительные органы. Источник из сферы охотоведения рассказал URA.RU о том, чем опасна для горожан ситуация с бездомными собаками. Он подчеркнул, что устойчивая группировка одичалых собак будет представлять угрозу для безопасности жителей, особенно детей. Кроме того, бездомные собаки могут быть переносчиками опасных болезней, например, бешенства. Корреспондент URA.RU направил редакционные запросы по теме публикации в мэрию Шадринска и в СУ СК России по Курганской области. Ответ ожидается.