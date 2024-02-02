02 февраля 2024

В ХМАО из-за столкновения большегрузов образовалась длинная пробка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте происшествия запустили реверсивное движение Фото:

Под Мегионом (ХМАО) образовалась длинная пробка из-за столкновения трех большегрузов. Об этом сообщили очевидцы произошедшего.

«Под Мегионом в сторону Высокого столкнулись три большегруза, есть пострадавшие. Образовалась многокилометровая пробка. Около 30 минут назад запустили реверсивное движение», — рассказали очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». По фотографиям видно, что на месте работают сотрудники скорой помощи.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД по региону. Ответ ожидается.

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Под Мегионом (ХМАО) образовалась длинная пробка из-за столкновения трех большегрузов. Об этом сообщили очевидцы произошедшего. «Под Мегионом в сторону Высокого столкнулись три большегруза, есть пострадавшие. Образовалась многокилометровая пробка. Около 30 минут назад запустили реверсивное движение», — рассказали очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». По фотографиям видно, что на месте работают сотрудники скорой помощи. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД по региону. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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