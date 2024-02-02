На месте происшествия запустили реверсивное движение
Под Мегионом (ХМАО) образовалась длинная пробка из-за столкновения трех большегрузов. Об этом сообщили очевидцы произошедшего.
«Под Мегионом в сторону Высокого столкнулись три большегруза, есть пострадавшие. Образовалась многокилометровая пробка. Около 30 минут назад запустили реверсивное движение», — рассказали очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». По фотографиям видно, что на месте работают сотрудники скорой помощи.
URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД по региону. Ответ ожидается.
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