Минобороны РФ заявило о десятках сдавшихся в плен бойцах ВСУ

Более 20 бойцов ВСУ сдались в плен за неделю
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За неделю в российский плен сдались 26 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение недели сдались в плен 26 украинских военнослужащих», — говорится в сводке оборонного ведомства. Информация опубликована в telegram-канале.
После неудачного контрнаступления ВСУ в СМИ стали часто писать о сдаче в плен украинских солдат. Кроме того, российские военные иногда используют «агитационные снаряды» на поле боя. Военные армии РФ обстреливают позиции ВСУ листовками с призывами не воевать и сдаться в плен.
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