Минобороны РФ заявило о десятках сдавшихся в плен бойцах ВСУ

Минобороны РФ: за неделю 26 бойцов ВСУ сдались в российский плен
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Вооруженные силы Украины. stock, зима, строй, всу, украинские военные,  stock
Более 20 бойцов ВСУ сдались в плен за неделю Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

За неделю в российский плен сдались 26 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение недели сдались в плен 26 украинских военнослужащих», — говорится в сводке оборонного ведомства. Информация опубликована в telegram-канале.

После неудачного контрнаступления ВСУ в СМИ стали часто писать о сдаче в плен украинских солдат. Кроме того, российские военные иногда используют «агитационные снаряды» на поле боя. Военные армии РФ обстреливают позиции ВСУ листовками с призывами не воевать и сдаться в плен.

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За неделю в российский плен сдались 26 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. «В течение недели сдались в плен 26 украинских военнослужащих», — говорится в сводке оборонного ведомства. Информация опубликована в telegram-канале. После неудачного контрнаступления ВСУ в СМИ стали часто писать о сдаче в плен украинских солдат. Кроме того, российские военные иногда используют «агитационные снаряды» на поле боя. Военные армии РФ обстреливают позиции ВСУ листовками с призывами не воевать и сдаться в плен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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