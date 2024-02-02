02 февраля 2024

В отправленный из Челябинской области в зону СВО автомобиль «УАЗ» попал дрон. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги на автомобиль собрали в Нагайбакском районе в мае прошлого года Фото:

В автомобиль «УАЗ-Нагайбак», средства на которой были собраны в Нагайбакском районе Челябинской области, попал дрон. Пока эту машину восстанавливают, в зону СВО передадут другую, сообщает пресс-служба администрации района.

«В прошлом году была объявлена акция „Авто для СВО“, которую запустил в социальных сетях депутат районного собрания депутатов Алексей Кинзин, мы с вами собрали средства и приобрели „УАЗ-Нагайбак“… В двадцатых числах января этого года автомобиль получил повреждения при атаке дроном», — сообщается в официальном telegram-канале администрации.

Водителя машины ранило осколком, мужчина находится в госпитале. Экипаж из шести человек успели выпрыгнуть из машины. Сам «УАЗ —Нагайбак» можно восстановить. Необходимо заменить стекла, электрику, провести кузовные работы. Магнитогорский «УАЗ-центр» согласился бесплатно отремонтировать машину.

Пока «УАЗ-Нагайбак» на ремонте, в зону СВО от района передадут другую машину. Средства на нее уже собраны, добавляет пресс-служба районной администрации.

В «УАЗ-Нагайбак» попал вражеский дрон
В «УАЗ-Нагайбак» попал вражеский дрон

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В автомобиль «УАЗ-Нагайбак», средства на которой были собраны в Нагайбакском районе Челябинской области, попал дрон. Пока эту машину восстанавливают, в зону СВО передадут другую, сообщает пресс-служба администрации района. «В прошлом году была объявлена акция „Авто для СВО“, которую запустил в социальных сетях депутат районного собрания депутатов Алексей Кинзин, мы с вами собрали средства и приобрели „УАЗ-Нагайбак“… В двадцатых числах января этого года автомобиль получил повреждения при атаке дроном», — сообщается в официальном telegram-канале администрации. Водителя машины ранило осколком, мужчина находится в госпитале. Экипаж из шести человек успели выпрыгнуть из машины. Сам «УАЗ —Нагайбак» можно восстановить. Необходимо заменить стекла, электрику, провести кузовные работы. Магнитогорский «УАЗ-центр» согласился бесплатно отремонтировать машину. Пока «УАЗ-Нагайбак» на ремонте, в зону СВО от района передадут другую машину. Средства на нее уже собраны, добавляет пресс-служба районной администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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