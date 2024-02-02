В автомобиль «УАЗ-Нагайбак», средства на которой были собраны в Нагайбакском районе Челябинской области, попал дрон. Пока эту машину восстанавливают, в зону СВО передадут другую, сообщает пресс-служба администрации района.
«В прошлом году была объявлена акция „Авто для СВО“, которую запустил в социальных сетях депутат районного собрания депутатов Алексей Кинзин, мы с вами собрали средства и приобрели „УАЗ-Нагайбак“… В двадцатых числах января этого года автомобиль получил повреждения при атаке дроном», — сообщается в официальном telegram-канале администрации.
Водителя машины ранило осколком, мужчина находится в госпитале. Экипаж из шести человек успели выпрыгнуть из машины. Сам «УАЗ —Нагайбак» можно восстановить. Необходимо заменить стекла, электрику, провести кузовные работы. Магнитогорский «УАЗ-центр» согласился бесплатно отремонтировать машину.
Пока «УАЗ-Нагайбак» на ремонте, в зону СВО от района передадут другую машину. Средства на нее уже собраны, добавляет пресс-служба районной администрации.
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