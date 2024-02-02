Курганцев отправляют лечить зубы детям за 100 километров от дома

03 февраля 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Жителям Кетовского округа предложили лечить детей в Звериноголовской больнице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Кетовского округа (Курганская область) пожаловалась на то, что ее ребенку отказали в бесплатной стоматологической помощи в Кургане. Женщине предложили ехать на прием в больницу села Звериноголовское, которое находится в 100 километрах от ее дома. Об этом она рассказала в паблике «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Жителям Кетовского округа отказывают в приеме к детскому стоматологу в Кургане. Предлагают ехать за 100 километров в больницу села Звериноголовское», — написала женщина в посте. Представители департамента здравоохранения Курганской области сообщили в ответе под постом в соцсети, что стоматологическая помощь детям Кетовского округа теперь оказывается в Звериноголовском филиале. Они добавили, что записаться на прием к детскому стоматологу в Звериноголовскую больницу можно, позвонив в Кетовскую поликлинику. Медицинская организация предоставляет автомобиль для доставки ребенка на прием, отметили представители регионального депздрава.

Жительница Кетовского округа (Курганская область) пожаловалась на то, что ее ребенку отказали в бесплатной стоматологической помощи в Кургане. Женщине предложили ехать на прием в больницу села Звериноголовское, которое находится в 100 километрах от ее дома. Об этом она рассказала в паблике «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Жителям Кетовского округа отказывают в приеме к детскому стоматологу в Кургане. Предлагают ехать за 100 километров в больницу села Звериноголовское», — написала женщина в посте. Представители департамента здравоохранения Курганской области сообщили в ответе под постом в соцсети, что стоматологическая помощь детям Кетовского округа теперь оказывается в Звериноголовском филиале. Они добавили, что записаться на прием к детскому стоматологу в Звериноголовскую больницу можно, позвонив в Кетовскую поликлинику. Медицинская организация предоставляет автомобиль для доставки ребенка на прием, отметили представители регионального депздрава.