02 февраля 2024

Курганцев отправляют лечить зубы детям за 100 километров от дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с врачом-стоматологом из Сирии Васимом Али Хаддуром. Екатеринбург
Жителям Кетовского округа предложили лечить детей в Звериноголовской больнице Фото:

Жительница Кетовского округа (Курганская область) пожаловалась на то, что ее ребенку отказали в бесплатной стоматологической помощи в Кургане. Женщине предложили ехать на прием в больницу села Звериноголовское, которое находится в 100 километрах от ее дома. Об этом она рассказала в паблике «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Жителям Кетовского округа отказывают в приеме к детскому стоматологу в Кургане. Предлагают ехать за 100 километров в больницу села Звериноголовское», — написала женщина в посте.

Представители департамента здравоохранения Курганской области сообщили в ответе под постом в соцсети, что стоматологическая помощь детям Кетовского округа теперь оказывается в Звериноголовском филиале. Они добавили, что записаться на прием к детскому стоматологу в Звериноголовскую больницу можно, позвонив в Кетовскую поликлинику. Медицинская организация предоставляет автомобиль для доставки ребенка на прием, отметили представители регионального депздрава.

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Жительница Кетовского округа (Курганская область) пожаловалась на то, что ее ребенку отказали в бесплатной стоматологической помощи в Кургане. Женщине предложили ехать на прием в больницу села Звериноголовское, которое находится в 100 километрах от ее дома. Об этом она рассказала в паблике «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Жителям Кетовского округа отказывают в приеме к детскому стоматологу в Кургане. Предлагают ехать за 100 километров в больницу села Звериноголовское», — написала женщина в посте. Представители департамента здравоохранения Курганской области сообщили в ответе под постом в соцсети, что стоматологическая помощь детям Кетовского округа теперь оказывается в Звериноголовском филиале. Они добавили, что записаться на прием к детскому стоматологу в Звериноголовскую больницу можно, позвонив в Кетовскую поликлинику. Медицинская организация предоставляет автомобиль для доставки ребенка на прием, отметили представители регионального депздрава.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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