Стало известно, чем ВСУ ударили по мирным жителям в Лисичанске

«Известия»: ВСУ ударили по пекарне в Лисичанске с помощью РСЗО HIMARS

03 февраля 2024 в 21:31 Размер текста - 17 +

Следствие считает, что ВСУ обстреляли Лисичанск из Himars Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске (ЛНР) из реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом заявили военные следователи. «Обстрел пекарни в Лисичанске со стороны ВФУ производился, предположительно, из РСЗО HIMARS», — сообщает следствие. Информацию передают «Известия». Ранее стало известно об обстреле пекарни в Лисичанске со стороны ВСУ. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, сейчас десятки человек могут находиться под завалами здания.

ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске (ЛНР) из реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом заявили военные следователи. «Обстрел пекарни в Лисичанске со стороны ВФУ производился, предположительно, из РСЗО HIMARS», — сообщает следствие. Информацию передают «Известия». Ранее стало известно об обстреле пекарни в Лисичанске со стороны ВСУ. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, сейчас десятки человек могут находиться под завалами здания.