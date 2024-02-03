Стало известно, чем ВСУ ударили по мирным жителям в Лисичанске

«Известия»: ВСУ ударили по пекарне в Лисичанске с помощью РСЗО HIMARS
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Вооруженные силы Великобритании. stock, ракета, бомба, рсзо, Хаймарс, himars, M270, умная, М270,  stock
Следствие считает, что ВСУ обстреляли Лисичанск из Himars Фото:
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ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске (ЛНР) из реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом заявили военные следователи.

«Обстрел пекарни в Лисичанске со стороны ВФУ производился, предположительно, из РСЗО HIMARS», — сообщает следствие. Информацию передают «Известия».

Ранее стало известно об обстреле пекарни в Лисичанске со стороны ВСУ. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, сейчас десятки человек могут находиться под завалами здания.

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ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске (ЛНР) из реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом заявили военные следователи. «Обстрел пекарни в Лисичанске со стороны ВФУ производился, предположительно, из РСЗО HIMARS», — сообщает следствие. Информацию передают «Известия». Ранее стало известно об обстреле пекарни в Лисичанске со стороны ВСУ. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, сейчас десятки человек могут находиться под завалами здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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