Стало известно, чем ВСУ ударили по мирным жителям в Лисичанске

Следствие считает, что ВСУ обстреляли Лисичанск из Himars
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске (ЛНР) из реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом заявили военные следователи.
«Обстрел пекарни в Лисичанске со стороны ВФУ производился, предположительно, из РСЗО HIMARS», — сообщает следствие. Информацию передают «Известия».
Ранее стало известно об обстреле пекарни в Лисичанске со стороны ВСУ. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, сейчас десятки человек могут находиться под завалами здания.
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