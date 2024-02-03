После ДТП в Курганской области скончался пассажир автомобиля

После ДТП на трассе «Иртыш» в Курганской области скончался пассажир легкового автомобиля. Водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
«Водитель автомобиля Chevrolet Niva выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком DAF. В результате происшествия пострадали водитель и два пассажира легковушки — женщина 1983 года рождения и мужчина 1985 года рождения. Пострадавших доставили в больницу, но позже пассажир-мужчина скончался от полученных травм», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Водитель легкового автомобиля отказался от проверки на алкоголь. На данный момент следственные органы проводят проверку.
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