03 февраля 2024
02 февраля 2024

Банда челябинских подростков избила прохожего. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, снег, зима, подростки, зимние каникулы
Жители просят правоохранителей найти нападавших (архивное фото) Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) подростки без всякой причины жестоко избили прохожего прямо у крыльца сетевого магазина «Пятерочка». Жители города сравнили это нападение с действиями банды подростков, орудовавшей в Белгороде.

«На улице Московской, 5 произошло внезапное нападение на проходящего мужчину тремя ребятами. Им где-то на вид 16-18 лет. Похоже на повторение историй в Белгороде и Питере, где банды подростков избивали прохожих», — пишут очевидцы нападения в группе «Черное и Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Свидетелями дерзкого нападения стали многочисленные автовладельцы, чьи машины в момент инцидента были припаркованы возле магазина. Магнитогорцы рассказывают, что мужчину пинали по голове ногами, а во время избиения один из парней что-то вытаскивал из карманов жертвы.

На помощь пострадавшему люди экстренно вызвали полицию и скорую, но нападавшие скрылись. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области, ответ ожидается.

Избивавшие попали на камеры автомобилистов
Избивавшие попали на камеры автомобилистов
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В Магнитогорске (Челябинская область) подростки без всякой причины жестоко избили прохожего прямо у крыльца сетевого магазина «Пятерочка». Жители города сравнили это нападение с действиями банды подростков, орудовавшей в Белгороде. «На улице Московской, 5 произошло внезапное нападение на проходящего мужчину тремя ребятами. Им где-то на вид 16-18 лет. Похоже на повторение историй в Белгороде и Питере, где банды подростков избивали прохожих», — пишут очевидцы нападения в группе «Черное и Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Свидетелями дерзкого нападения стали многочисленные автовладельцы, чьи машины в момент инцидента были припаркованы возле магазина. Магнитогорцы рассказывают, что мужчину пинали по голове ногами, а во время избиения один из парней что-то вытаскивал из карманов жертвы. На помощь пострадавшему люди экстренно вызвали полицию и скорую, но нападавшие скрылись. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области, ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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