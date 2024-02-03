В Магнитогорске (Челябинская область) подростки без всякой причины жестоко избили прохожего прямо у крыльца сетевого магазина «Пятерочка». Жители города сравнили это нападение с действиями банды подростков, орудовавшей в Белгороде.
«На улице Московской, 5 произошло внезапное нападение на проходящего мужчину тремя ребятами. Им где-то на вид 16-18 лет. Похоже на повторение историй в Белгороде и Питере, где банды подростков избивали прохожих», — пишут очевидцы нападения в группе «Черное и Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
Свидетелями дерзкого нападения стали многочисленные автовладельцы, чьи машины в момент инцидента были припаркованы возле магазина. Магнитогорцы рассказывают, что мужчину пинали по голове ногами, а во время избиения один из парней что-то вытаскивал из карманов жертвы.
На помощь пострадавшему люди экстренно вызвали полицию и скорую, но нападавшие скрылись. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области, ответ ожидается.
Избивавшие попали на камеры автомобилистов
Фото: группа «Черное и Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/magnitkacity?z=photo-93172467_458113823%2Falbum-93172467_00%2Frev
В Магнитогорске (Челябинская область) подростки без всякой причины жестоко избили прохожего прямо у крыльца сетевого магазина «Пятерочка». Жители города сравнили это нападение с действиями банды подростков, орудовавшей в Белгороде. «На улице Московской, 5 произошло внезапное нападение на проходящего мужчину тремя ребятами. Им где-то на вид 16-18 лет. Похоже на повторение историй в Белгороде и Питере, где банды подростков избивали прохожих», — пишут очевидцы нападения в группе «Черное и Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Свидетелями дерзкого нападения стали многочисленные автовладельцы, чьи машины в момент инцидента были припаркованы возле магазина. Магнитогорцы рассказывают, что мужчину пинали по голове ногами, а во время избиения один из парней что-то вытаскивал из карманов жертвы. На помощь пострадавшему люди экстренно вызвали полицию и скорую, но нападавшие скрылись. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области, ответ ожидается.