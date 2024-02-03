Вечеринка продлилась около получаса (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В ночь на 4 февраля сотрудники полиции остановили вечеринку с элементами БДСМ в клубе «Фабрика» в центре Екатеринбурга. У участников проверяли документы, рассказал URA.RU читатель.

По его словам, локация была разделена на три части: в одной было пространство для чаепития в азиатском стиле, в другой — «для общих выступлений», в третьей — массажные столы и столы «для порки». Силовики появились примерно через полчаса после начала мероприятия. «Устроили перепись населения», — поделился собеседник.

Организатором вечеринки, предположительно, был Станислав Словиковский, известный городскому сообществу организацией БДСМ-тусовок Blue Velvet. Дозвониться до него к моменту публикации новости не удалось. В пресс-группе УМВД на вопрос корреспондента пока не ответили.

В начале декабря примерно по такому же сценарию полиция провела рейд в клубе Fame. Участников вечеринки продержали несколько часов — пока не завершилась проверка паспортов.

Фото: читатель URA.RU