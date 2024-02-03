03 февраля 2024

Полиция ворвалась на закрытую БДСМ-вечеринку в центре Екатеринбурга. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Blue Velvet в «Фабрике». Екатеринбург, вечеринка, бдсм, эротика, blue velvet, секс вечеринка, девушка в балаклаве
Вечеринка продлилась около получаса (архивное фото) Фото:

В ночь на 4 февраля сотрудники полиции остановили вечеринку с элементами БДСМ в клубе «Фабрика» в центре Екатеринбурга. У участников проверяли документы, рассказал URA.RU читатель.

По его словам, локация была разделена на три части: в одной было пространство для чаепития в азиатском стиле, в другой — «для общих выступлений», в третьей — массажные столы и столы «для порки». Силовики появились примерно через полчаса после начала мероприятия. «Устроили перепись населения», — поделился собеседник.

Организатором вечеринки, предположительно, был Станислав Словиковский, известный городскому сообществу организацией БДСМ-тусовок Blue Velvet. Дозвониться до него к моменту публикации новости не удалось. В пресс-группе УМВД на вопрос корреспондента пока не ответили.

В начале декабря примерно по такому же сценарию полиция провела рейд в клубе Fame. Участников вечеринки продержали несколько часов — пока не завершилась проверка паспортов.

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В ночь на 4 февраля сотрудники полиции остановили вечеринку с элементами БДСМ в клубе «Фабрика» в центре Екатеринбурга. У участников проверяли документы, рассказал URA.RU читатель. По его словам, локация была разделена на три части: в одной было пространство для чаепития в азиатском стиле, в другой — «для общих выступлений», в третьей — массажные столы и столы «для порки». Силовики появились примерно через полчаса после начала мероприятия. «Устроили перепись населения», — поделился собеседник. Организатором вечеринки, предположительно, был Станислав Словиковский, известный городскому сообществу организацией БДСМ-тусовок Blue Velvet. Дозвониться до него к моменту публикации новости не удалось. В пресс-группе УМВД на вопрос корреспондента пока не ответили. В начале декабря примерно по такому же сценарию полиция провела рейд в клубе Fame. Участников вечеринки продержали несколько часов — пока не завершилась проверка паспортов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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