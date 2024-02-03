Власти раскрыли причину перебоев с водой в городе Щучье Курганской области

Имеющиеся мощности сети не могут обеспечить потребности населения в воде
Из-за поломки глубинного насоса в городе Щучье и селе Нифанка Курганской области наблюдаются перебои в подаче воды. Об этом сообщила администрация Щучанского округа.
«Причина перебоев с водой в городе Щучье и селе Нифанка — выход из строя глубинного насоса. Имеющийся насос не может в полной мере обеспечить потребности населения», — написано в telegram-канале мэрии.
В окружной администрации подчеркивают, что новый насос уже закуплен. Доставка намечена на 5 февраля. Сейчас график подачи воды следующий: с 13:00 до 16:00 и с 20:00 до 23:00.
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.