03 февраля 2024
02 февраля 2024

Власти раскрыли причину перебоев с водой в городе Щучье Курганской области

В городе Щучье Курганской области из-за поломки насоса вода не поступает в дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Имеющиеся мощности сети не могут обеспечить потребности населения в воде Фото:

Из-за поломки глубинного насоса в городе Щучье и селе Нифанка Курганской области наблюдаются перебои в подаче воды. Об этом сообщила администрация Щучанского округа.

«Причина перебоев с водой в городе Щучье и селе Нифанка — выход из строя глубинного насоса. Имеющийся насос не может в полной мере обеспечить потребности населения», — написано в telegram-канале мэрии.

В окружной администрации подчеркивают, что новый насос уже закуплен. Доставка намечена на 5 февраля. Сейчас график подачи воды следующий: с 13:00 до 16:00 и с 20:00 до 23:00.

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Из-за поломки глубинного насоса в городе Щучье и селе Нифанка Курганской области наблюдаются перебои в подаче воды. Об этом сообщила администрация Щучанского округа. «Причина перебоев с водой в городе Щучье и селе Нифанка — выход из строя глубинного насоса. Имеющийся насос не может в полной мере обеспечить потребности населения», — написано в telegram-канале мэрии. В окружной администрации подчеркивают, что новый насос уже закуплен. Доставка намечена на 5 февраля. Сейчас график подачи воды следующий: с 13:00 до 16:00 и с 20:00 до 23:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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