Власти раскрыли причину перебоев с водой в городе Щучье Курганской области

В городе Щучье Курганской области из-за поломки насоса вода не поступает в дома

04 февраля 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

Имеющиеся мощности сети не могут обеспечить потребности населения в воде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за поломки глубинного насоса в городе Щучье и селе Нифанка Курганской области наблюдаются перебои в подаче воды. Об этом сообщила администрация Щучанского округа. «Причина перебоев с водой в городе Щучье и селе Нифанка — выход из строя глубинного насоса. Имеющийся насос не может в полной мере обеспечить потребности населения», — написано в telegram-канале мэрии. В окружной администрации подчеркивают, что новый насос уже закуплен. Доставка намечена на 5 февраля. Сейчас график подачи воды следующий: с 13:00 до 16:00 и с 20:00 до 23:00.

Из-за поломки глубинного насоса в городе Щучье и селе Нифанка Курганской области наблюдаются перебои в подаче воды. Об этом сообщила администрация Щучанского округа. «Причина перебоев с водой в городе Щучье и селе Нифанка — выход из строя глубинного насоса. Имеющийся насос не может в полной мере обеспечить потребности населения», — написано в telegram-канале мэрии. В окружной администрации подчеркивают, что новый насос уже закуплен. Доставка намечена на 5 февраля. Сейчас график подачи воды следующий: с 13:00 до 16:00 и с 20:00 до 23:00.