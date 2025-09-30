Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что почти ежедневно советуется с духом Юзефа Пилсудского — одного из самых известных польских государственных деятелей первой половины XX века. Об этом он сообщил в интервью радиостанции Zet.
«Мы разговариваем почти каждый день. Тем очень много: с одной стороны — польско-большевистская война 1920 года, с другой — текущая международная ситуация, угрозы со стороны России», — рассказал Навроцкий. Он также подчеркнул, что взгляды Пилсудского, известного своей русофобской и антисоветской позицией, не изменились и спустя почти столетие после его смерти.
Маршал Юзеф Пилсудский (1867–1935) занимает особое место в истории Польши. Он был одним из лидеров движения за восстановление независимости страны в начале XX века, создал польские легионы и возглавил государство после Первой мировой войны. В годы его правления Польша вела советско-польскую войну (1919–1921), в результате которой получила контроль над западноукраинскими и западнобелорусскими территориями. В 1926 году Пилсудский пришел к власти в результате майского переворота, установив авторитарный режим, известный как санация. Его политика отличалась жесткой антироссийской и антисоветской направленностью, а также стремлением ослабить Советский Союз за счет поддержки националистических движений в регионе.
До избрания на пост президента Кароль Навроцкий возглавлял Институт национальной памяти. На этой должности он был известен своей жесткой позицией в отношении советского наследия: в частности, он выступал за массовый снос памятников советским солдатам, освобождавшим Польшу от нацизма во время Второй мировой войны.
Ранее президент комментировал слухи о своем отношении к употреблению снюса — жевательного табака. Он отметил, что не собирается отказываться от этой привычки и не видит в ней ничего предосудительного.
