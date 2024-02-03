Пермякам рассказали, как быстро на вызов приезжает скорая

В Перми горожане в среднем ждут прибытия скорой помощи 16 минут

04 февраля 2024 в 11:37 Размер текста - 17 +

На ДТП скорая помощь реагирует быстрее Фото: Анна Майорова © URA.RU В среднем по Перми медики скорой помощи успевают добраться до места вызова за 16 минут. Об этом рассказали специалисты городской станции скорой помощи. «В Перми среднее время ожидания на вызовы в экстренной форме — 15,91 минуты. Среднее время ожидания на ДТП — 13,6 минуты», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». В январе пермяки вызывали скорую почти 47 тысяч раз. В службу с жалобами на ОРВИ обратились 12 573 человека. Было зафиксировано 82 переохлаждения.

В среднем по Перми медики скорой помощи успевают добраться до места вызова за 16 минут. Об этом рассказали специалисты городской станции скорой помощи. «В Перми среднее время ожидания на вызовы в экстренной форме — 15,91 минуты. Среднее время ожидания на ДТП — 13,6 минуты», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». В январе пермяки вызывали скорую почти 47 тысяч раз. В службу с жалобами на ОРВИ обратились 12 573 человека. Было зафиксировано 82 переохлаждения.