Пермякам рассказали, как быстро на вызов приезжает скорая

На ДТП скорая помощь реагирует быстрее
В среднем по Перми медики скорой помощи успевают добраться до места вызова за 16 минут. Об этом рассказали специалисты городской станции скорой помощи.
«В Перми среднее время ожидания на вызовы в экстренной форме — 15,91 минуты. Среднее время ожидания на ДТП — 13,6 минуты», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
В январе пермяки вызывали скорую почти 47 тысяч раз. В службу с жалобами на ОРВИ обратились 12 573 человека. Было зафиксировано 82 переохлаждения.
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