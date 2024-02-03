03 февраля 2024
02 февраля 2024

Пермякам рассказали, как быстро на вызов приезжает скорая

В Перми горожане в среднем ждут прибытия скорой помощи 16 минут
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, топ, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, неотложная медпомощь, скорая помошь, скорая
На ДТП скорая помощь реагирует быстрее Фото:

В среднем по Перми медики скорой помощи успевают добраться до места вызова за 16 минут. Об этом рассказали специалисты городской станции скорой помощи.

«В Перми среднее время ожидания на вызовы в экстренной форме — 15,91 минуты. Среднее время ожидания на ДТП — 13,6 минуты», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

В январе пермяки вызывали скорую почти 47 тысяч раз. В службу с жалобами на ОРВИ обратились 12 573 человека. Было зафиксировано 82 переохлаждения.

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В среднем по Перми медики скорой помощи успевают добраться до места вызова за 16 минут. Об этом рассказали специалисты городской станции скорой помощи. «В Перми среднее время ожидания на вызовы в экстренной форме — 15,91 минуты. Среднее время ожидания на ДТП — 13,6 минуты», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». В январе пермяки вызывали скорую почти 47 тысяч раз. В службу с жалобами на ОРВИ обратились 12 573 человека. Было зафиксировано 82 переохлаждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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