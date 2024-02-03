03 февраля 2024
02 февраля 2024

В Челябинске рецидивистка зарезала своего возлюбленного

© Служба новостей «URA.RU»
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Удар у грудь оказался смертельным Фото:

В Челябинске неоднократно судимая 37-летняя женщина ударом ножа убила своего сожителя. За это тяжкое преступление женщину ожидает суд.

«25 ноября прошлого года в квартире дома в Центральном районе между сожителями в ходе распития алкоголя произошел конфликт. Женщина нанесла мужчине удар ножом в грудную клетку», — сообщает telegram-канал СУ СК России по Челябинской области.

В результате удара ножом сожитель женщины скончался на месте происшествия. Челябинку обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Наказание предусматривает лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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В Челябинске неоднократно судимая 37-летняя женщина ударом ножа убила своего сожителя. За это тяжкое преступление женщину ожидает суд. «25 ноября прошлого года в квартире дома в Центральном районе между сожителями в ходе распития алкоголя произошел конфликт. Женщина нанесла мужчине удар ножом в грудную клетку», — сообщает telegram-канал СУ СК России по Челябинской области. В результате удара ножом сожитель женщины скончался на месте происшествия. Челябинку обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Наказание предусматривает лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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