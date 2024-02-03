В Екатеринбурге умер легендарный журналист Эдуард Худяков

04 февраля 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

У Эдуарда Худякова была тяжелая форма пневмонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Утром 4 февраля в Екатеринбурге скончался журналист Эдуард Худяков — широко известный политическому и медийному сообществам. Об этом URA.RU рассказал его знакомый. «У Эдуарда была тяжелая пневмония, сначала лежал дома под капельницами. Потом его перевели в 24-ю больницу, там поместили в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ. Сегодня в 10:05 Эдуарда не стало», — поделился собеседник. У Худякова остались жена и трое детей. Профессиональную известность Эдуард Худяков получил в 1990-е в статусе собственного корреспондента «Интерфакса». Далее было создание информационной службы только зарегистрированного регионального телеканала АТН. Худяков активно внедрял самые актуальные профессиональные приемы. Долгое время в Екатеринбурге был спор, кто более жестко следует американской модели поведения корреспондента: репортеры молодого АТН или уже признанного лидера — «Четвертого канала». Худякову удалось в очень сжатые сроки сделать своих корреспондентов звездами. Сам он был ведущим еженедельной аналитической программы «Эпилог», которая в момент пика противостояния мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого и губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя создала общественный феномен: Худяков выходил в эфир в пятницу вечером и комментировал события недели почти полтора часа. Все это время политическая тусовка региона проводила у телевизора и только после завершения шоу шла по обычным пятничным делам (сейчас этот функционал выполняют еженедельные слухи URA.RU). Саркастичный, эрудированный Худяков был одним из самых ярких журналистов того периода. В его биографию обязательно добавляют эпизод с нападением на него в подъезде жилого дома, где жил журналист. Это связывают с тем, как Худяков на ежемесячной пресс-конференции губернатора Росселя смог так поддеть последнего, что глава региона не сдержался: «Вам в этой области еще жить». Однако перепалка на пресс-конференции произошла во времена бессилия власти в отношении СМИ. К тому же Худякова очень ценили в «областном» лагере — до последнего дня журналист поддерживал общение с экс-главой администрации губернатора Вениамином Голубицким. А нападение на журналиста тогда привело к беспрецедентному объединению цеха: все местные СМИ вышли с заявлениями о недопустимости преследования за профессиональную деятельность. Рубеж тысячелетий Худяков встретил в статусе политтехнолога, отметившись в разных регионах. При смене парадигмы «власть — СМИ» его ирония уже выглядела неуместной, поэтому из мейнстримовых медиа он ушел, но власть всегда признавала его умственные таланты и старалась держать недалеко от себя. Все последующие годы Эдуард Худяков продолжал видеть события шире и интереснее, чем это уже допускалось в СМИ. Он также прослыл замечательным другом: те свердловчане, которые считались его друзьями, могут рассказать много историй, как Худяков помогал им в сложных ситуациях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Утром 4 февраля в Екатеринбурге скончался журналист Эдуард Худяков — широко известный политическому и медийному сообществам. Об этом URA.RU рассказал его знакомый. «У Эдуарда была тяжелая пневмония, сначала лежал дома под капельницами. Потом его перевели в 24-ю больницу, там поместили в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ. Сегодня в 10:05 Эдуарда не стало», — поделился собеседник. У Худякова остались жена и трое детей. Профессиональную известность Эдуард Худяков получил в 1990-е в статусе собственного корреспондента «Интерфакса». Далее было создание информационной службы только зарегистрированного регионального телеканала АТН. Худяков активно внедрял самые актуальные профессиональные приемы. Долгое время в Екатеринбурге был спор, кто более жестко следует американской модели поведения корреспондента: репортеры молодого АТН или уже признанного лидера — «Четвертого канала». Худякову удалось в очень сжатые сроки сделать своих корреспондентов звездами. Сам он был ведущим еженедельной аналитической программы «Эпилог», которая в момент пика противостояния мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого и губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя создала общественный феномен: Худяков выходил в эфир в пятницу вечером и комментировал события недели почти полтора часа. Все это время политическая тусовка региона проводила у телевизора и только после завершения шоу шла по обычным пятничным делам (сейчас этот функционал выполняют еженедельные слухи URA.RU). Саркастичный, эрудированный Худяков был одним из самых ярких журналистов того периода. В его биографию обязательно добавляют эпизод с нападением на него в подъезде жилого дома, где жил журналист. Это связывают с тем, как Худяков на ежемесячной пресс-конференции губернатора Росселя смог так поддеть последнего, что глава региона не сдержался: «Вам в этой области еще жить». Однако перепалка на пресс-конференции произошла во времена бессилия власти в отношении СМИ. К тому же Худякова очень ценили в «областном» лагере — до последнего дня журналист поддерживал общение с экс-главой администрации губернатора Вениамином Голубицким. А нападение на журналиста тогда привело к беспрецедентному объединению цеха: все местные СМИ вышли с заявлениями о недопустимости преследования за профессиональную деятельность. Рубеж тысячелетий Худяков встретил в статусе политтехнолога, отметившись в разных регионах. При смене парадигмы «власть — СМИ» его ирония уже выглядела неуместной, поэтому из мейнстримовых медиа он ушел, но власть всегда признавала его умственные таланты и старалась держать недалеко от себя. Все последующие годы Эдуард Худяков продолжал видеть события шире и интереснее, чем это уже допускалось в СМИ. Он также прослыл замечательным другом: те свердловчане, которые считались его друзьями, могут рассказать много историй, как Худяков помогал им в сложных ситуациях.