Боец из Екатеринбурга Арсений Смирнов победил бразильца Ариэля Мачадо на турнире по профессиональному кикбоксингу RCC Fair Fight 24. После поединка он обратился к бизнесмену Тимофею Алтушкину (сын промышленника и мецената Игоря Алтушкина), поблагодарив его за помощь с реабилитацией брата после травмы, сообщила URA.RU пресс-служба Академии единоборств РМК.
«В моей семье трагедия, мой брат получил травму головы и сейчас находится на реабилитации. И часть финансовой нагрузки взял на себя Тимофей Алтушкин. Спасибо тебе, братское сердце», — сказал Арсений Смирнов. Для спортсмена это четвертая победа подряд в профессиональном кикбоксинге — до мая 2022 года, когда он получил травму, Смирнов выступал только в ММА.
Турнир, состоящий из 13 поединков, прошел в Екатеринбурге 3 февраля. Его главным событием стал бой за звание чемпиона мира RCC в легком весе между Алексеем Ульяновым и турком Джамалом Юсуповым, в котором победил спортсмен из России. Также в рамках соревнований состоялся женский поединок, где Мария Климова одержала победу над Нилоуфар Нематпур из Таиланда.
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