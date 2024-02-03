03 февраля 2024
02 февраля 2024

В «Сургут Сити Молле» идет эвакуация посетителей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Резня на проспекте Ленина. Сургут, мчс, эвакуация, пожарная машина, сити молл
К сургутскому ТРЦ подъехали несколько пожарных машин Фото:

В «Сургут Сити Молле» сейчас идет эвакуация посетителей. Об этом сообщили представители торгового центра.

«Прямо сейчас в „Сургут Сити Молле“ идет эвакуация посетителей. К месту уже подъехали несколько пожарных машин, спасательные службы», — написали в telegram-канале «SiTV | Новости Сургута и Югры».

Дежурный администратор ТРЦ рассказал журналисту URA.RU, что пока они ничего не знают и ждут. URA.RU ожидает официальных комментариев от представителей «Сургут Сити Молла».

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В «Сургут Сити Молле» сейчас идет эвакуация посетителей. Об этом сообщили представители торгового центра. «Прямо сейчас в „Сургут Сити Молле“ идет эвакуация посетителей. К месту уже подъехали несколько пожарных машин, спасательные службы», — написали в telegram-канале «SiTV | Новости Сургута и Югры». Дежурный администратор ТРЦ рассказал журналисту URA.RU, что пока они ничего не знают и ждут. URA.RU ожидает официальных комментариев от представителей «Сургут Сити Молла».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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