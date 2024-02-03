К сургутскому ТРЦ подъехали несколько пожарных машин
В «Сургут Сити Молле» сейчас идет эвакуация посетителей. Об этом сообщили представители торгового центра.
«Прямо сейчас в „Сургут Сити Молле“ идет эвакуация посетителей. К месту уже подъехали несколько пожарных машин, спасательные службы», — написали в telegram-канале «SiTV | Новости Сургута и Югры».
Дежурный администратор ТРЦ рассказал журналисту URA.RU, что пока они ничего не знают и ждут. URA.RU ожидает официальных комментариев от представителей «Сургут Сити Молла».
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