Происшествия В «Сургут Сити Молле» идет эвакуация посетителей. Видео 04 февраля 2024 в 13:50 Размер текста - 17 + К сургутскому ТРЦ подъехали несколько пожарных машин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В «Сургут Сити Молле» сейчас идет эвакуация посетителей. Об этом сообщили представители торгового центра. «Прямо сейчас в „Сургут Сити Молле“ идет эвакуация посетителей. К месту уже подъехали несколько пожарных машин, спасательные службы», — написали в telegram-канале «SiTV | Новости Сургута и Югры». Дежурный администратор ТРЦ рассказал журналисту URA.RU, что пока они ничего не знают и ждут. URA.RU ожидает официальных комментариев от представителей «Сургут Сити Молла». В «Сургут Сити Молле» сейчас идет эвакуация посетителей. Об этом сообщили представители торгового центра. «Прямо сейчас в „Сургут Сити Молле“ идет эвакуация посетителей. К месту уже подъехали несколько пожарных машин, спасательные службы», — написали в telegram-канале «SiTV | Новости Сургута и Югры». Дежурный администратор ТРЦ рассказал журналисту URA.RU, что пока они ничего не знают и ждут. URA.RU ожидает официальных комментариев от представителей «Сургут Сити Молла». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям