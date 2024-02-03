Школьники элитного лицея Нижневартовска были замечены за распитием алкоголя

04 февраля 2024 в 20:41 Размер текста - 17 +

С девочками из лицея будет проведена профилактическая беседа Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В соцсетях опубликовали видео, на котором якобы несовершеннолетние ученики лицея имени Пушкина из Нижневартовска (ХМАО) в развлекательном заведение ругались матом и выпивали алкоголь. Директор лицея Эдмонд Игошин рассказал URA.RU, что на кадрах есть их ученики, однако они не употребляли алкоголь. «Нам тут прислали интересные фото и видео о том, как отдыхает вартовская молодежь. И все бы ничего, да пишут, что вроде как молодежь эта учится в 7 классе лицея имени Пушкина. Данные видео, как нам сказали, девушки снимали и выкладывали себе в закрытый канал», — написали в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Директор лицея подтвердил присутствие школьниц на видео и рассказал, что с ними будет проведена беседа. «В городском паблике 3 февраля появились видеоматериалы, на которых молодые люди употребляют напитки неизвестного содержания. На данном видео есть и наши ученицы. Факты употребления алкоголя ими не подтверждаются. В понедельник родители вместе с детьми приглашены на Совет профилактики. Обсудим поведение девочек и присутствие в их речи ненормативной лексики».

В соцсетях опубликовали видео, на котором якобы несовершеннолетние ученики лицея имени Пушкина из Нижневартовска (ХМАО) в развлекательном заведение ругались матом и выпивали алкоголь. Директор лицея Эдмонд Игошин рассказал URA.RU, что на кадрах есть их ученики, однако они не употребляли алкоголь. «Нам тут прислали интересные фото и видео о том, как отдыхает вартовская молодежь. И все бы ничего, да пишут, что вроде как молодежь эта учится в 7 классе лицея имени Пушкина. Данные видео, как нам сказали, девушки снимали и выкладывали себе в закрытый канал», — написали в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Директор лицея подтвердил присутствие школьниц на видео и рассказал, что с ними будет проведена беседа. «В городском паблике 3 февраля появились видеоматериалы, на которых молодые люди употребляют напитки неизвестного содержания. На данном видео есть и наши ученицы. Факты употребления алкоголя ими не подтверждаются. В понедельник родители вместе с детьми приглашены на Совет профилактики. Обсудим поведение девочек и присутствие в их речи ненормативной лексики».