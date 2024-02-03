03 февраля 2024

В Первоуральске водитель сбил ребенка на пешеходном переходе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс конференция в ГИБДД. Курган, дтп, полиция, гибдд, дпс, гаи
Водитель отвез мальчика в больницу и вернулся на место ДТП с автоинспекторами Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) утром 4 февраля водитель Toyota Tundra сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок с травмой головы был доставлен из местной больницы в Екатеринбург, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

«ДТП произошло в Первоуральске на улице Беговая, 88. По предварительным данным, водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Toyota Tundra, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода допустил наезд на ребенка, 2013 года рождения, переходящего проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля», — сообщили в ведомстве.

После ДТП водитель сам отвез ребенка в первоуральскую больницу, где дождался сотрудников ГИБДД и проследовал до места происшествия. Позже с травмой головы мальчика доставили в больницу в Екатеринбурге. Городская прокуратура взяла инцидент на контроль.

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В Первоуральске (Свердловская область) утром 4 февраля водитель Toyota Tundra сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок с травмой головы был доставлен из местной больницы в Екатеринбург, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. «ДТП произошло в Первоуральске на улице Беговая, 88. По предварительным данным, водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Toyota Tundra, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода допустил наезд на ребенка, 2013 года рождения, переходящего проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля», — сообщили в ведомстве. После ДТП водитель сам отвез ребенка в первоуральскую больницу, где дождался сотрудников ГИБДД и проследовал до места происшествия. Позже с травмой головы мальчика доставили в больницу в Екатеринбурге. Городская прокуратура взяла инцидент на контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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