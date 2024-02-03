Арестованному топ-менеджеру «Гортранса» Екатеринбурга нашли замену

04 февраля 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

По словам источника, в ближайшее время в руководстве «Гортранса» могут пройти и другие перестановки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новым ответственным за автобусные перевозки в екатеринбургском «Гортансе» стал Виктор Замков. Об этом URA.RU рассказал читатель и подтвердил источник, близкий к предприятию. По словам читателя, Замков может быть протеже депутата гордумы Михаила Вечкензина, у которого якобы был помощником. При этом сам Вечкензин заявил корреспонденту, что действительно Замкова знает, но тот никогда его помощником не был. Об этом сказал и Замков. Он поделился, что до недавнего времени был замдиректора управляющей компании «Пионер», потом — во время избирательной кампании-2023 — трудился в штабе Вечкензина, и, когда она завершилась, временно был без работы. В «Гортранс» он попал по нестандартному пути: просто отправил предприятию свое резюме, и ему перезвонили. Замков также рассказал, что у него есть опыт в транспортной сфере (но не стал конкретизировать) и менеджерское образование (академия госслужбы). Предыдущим начальником филиала Автобусные перевозки был Александр Хабаров. Осеню 2023-го его отправили под арест — вместе с ведущим инженером материально-технического снабжения «Гортранса» Дмитрием Фурсиком. Срок их заключения под стражей истекает 30 марта. Первоначальной версией было то, что задержание Хабарова связано со скандальной закупкой новых автобусов для Екатеринбурга. По последним данным, менеджеру вменяют «связь с поставщиками запчастей». Хабарова обвинили по трем статьям: получение крупной взятки, посредничество во взяточничестве и дача взятки организованной группой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новым ответственным за автобусные перевозки в екатеринбургском «Гортансе» стал Виктор Замков. Об этом URA.RU рассказал читатель и подтвердил источник, близкий к предприятию. По словам читателя, Замков может быть протеже депутата гордумы Михаила Вечкензина, у которого якобы был помощником. При этом сам Вечкензин заявил корреспонденту, что действительно Замкова знает, но тот никогда его помощником не был. Об этом сказал и Замков. Он поделился, что до недавнего времени был замдиректора управляющей компании «Пионер», потом — во время избирательной кампании-2023 — трудился в штабе Вечкензина, и, когда она завершилась, временно был без работы. В «Гортранс» он попал по нестандартному пути: просто отправил предприятию свое резюме, и ему перезвонили. Замков также рассказал, что у него есть опыт в транспортной сфере (но не стал конкретизировать) и менеджерское образование (академия госслужбы). Предыдущим начальником филиала Автобусные перевозки был Александр Хабаров. Осеню 2023-го его отправили под арест — вместе с ведущим инженером материально-технического снабжения «Гортранса» Дмитрием Фурсиком. Срок их заключения под стражей истекает 30 марта. Первоначальной версией было то, что задержание Хабарова связано со скандальной закупкой новых автобусов для Екатеринбурга. По последним данным, менеджеру вменяют «связь с поставщиками запчастей». Хабарова обвинили по трем статьям: получение крупной взятки, посредничество во взяточничестве и дача взятки организованной группой.