Топ-менеджера «Гортранса» Екатеринбурга отправили в СИЗО

20 ноября 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

Александр Хабаров стал фигурантом уголовного дела Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета ФСБ накрыла межрегиональную преступную ячейку в челябинском МУП Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО начальника филиала ЕМУП «Гортранс» Автобусные перевозки Александра Хабарова по делу о взятке. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе Свердловского областного суда. О том, что Хабаров стал фигурантом уголовного дела, агентство сообщило вечером 31 октября. Первоначальной версией было то, что задержание связано со скандальной закупкой новых автобусов для Екатеринбурга. По последним данным, менеджеру вменяют «связь с поставщиками запчастей». В начале ноября Хабарова отправили под стражу. Затем сторона защиты подала апелляцию на решение суда. «17 ноября апелляцию оставили без удовлетворения. Хабаров останется в СИЗО до 30 декабря», — пояснили в пресс-службе суда. Вместе с Хабаровым, как говорил источник URA.RU, якобы задержали начальника отдела закупок филиала Автобусные перевозки. Однако гендиректор «Гортранса» Сергей Нугаев опровергнул URA.RU эту информацию.

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО начальника филиала ЕМУП «Гортранс» Автобусные перевозки Александра Хабарова по делу о взятке. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе Свердловского областного суда. О том, что Хабаров стал фигурантом уголовного дела, агентство сообщило вечером 31 октября. Первоначальной версией было то, что задержание связано со скандальной закупкой новых автобусов для Екатеринбурга. По последним данным, менеджеру вменяют «связь с поставщиками запчастей». В начале ноября Хабарова отправили под стражу. Затем сторона защиты подала апелляцию на решение суда. «17 ноября апелляцию оставили без удовлетворения. Хабаров останется в СИЗО до 30 декабря», — пояснили в пресс-службе суда. Вместе с Хабаровым, как говорил источник URA.RU, якобы задержали начальника отдела закупок филиала Автобусные перевозки. Однако гендиректор «Гортранса» Сергей Нугаев опровергнул URA.RU эту информацию.