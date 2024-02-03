Музыкальные вундеркинды вместе с Мацуевым откроют конкурс «Симфония Ямала»

В ЯНАО талантливые и умные дети 6 февраля откроют конкурс «Симфония Ямала» своим выступлением. Вместе с ними на сцене выступит известный российский пианист-виртуоз Денис Мацуев. Об этом сообщило правительство региона.
«На одной сцене 6 февраля с Денисом Мацуевым выступят Елисей Мысин, Полина Тхай и Лука Моромов. Ребята — лауреаты международных конкурсов и звезды отечественных шоу талантов», — написало правительство региона в telegram-канале. Там дополнили, что вундеркинды вместе с Мацуевым откроют «Симфонию Ямала».
С 6 по 11 февраля в Салехарде пройдет Международный конкурс молодых музыкантов «Симфония Ямала». Художественный руководитель и председатель конкурса — Денис Мацуев. Участникам конкурса будет аккомпанировать Московский государственный академический симфонический оркестр. Дирижер — заслуженный артист России Юрий Ткаченко. Всего на конкурс поступило 146 заявок из восьми стран: России, Китая, Республики Беларусь, Японии, Колумбии, Узбекистана, Казахстана и Франции. Большинство — из России и Китая.
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