03 февраля 2024
02 февраля 2024

Музыкальные вундеркинды вместе с Мацуевым откроют конкурс «Симфония Ямала»

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и российский пианист-виртуоз Денис Мацуев на презентации Челябинского симфонического оркестра. Челябинск , мацуев денис, симфонический оркестр, абдурахманов адик
В Салехарде с 6 по 11 февраля пройдет конкурс «Симфония Ямала» Фото:

В ЯНАО талантливые и умные дети 6 февраля откроют конкурс «Симфония Ямала» своим выступлением. Вместе с ними на сцене выступит известный российский пианист-виртуоз Денис Мацуев. Об этом сообщило правительство региона.

«На одной сцене 6 февраля с Денисом Мацуевым выступят Елисей Мысин, Полина Тхай и Лука Моромов. Ребята — лауреаты международных конкурсов и звезды отечественных шоу талантов», — написало правительство региона в telegram-канале. Там дополнили, что вундеркинды вместе с Мацуевым откроют «Симфонию Ямала».

С 6 по 11 февраля в Салехарде пройдет Международный конкурс молодых музыкантов «Симфония Ямала». Художественный руководитель и председатель конкурса — Денис Мацуев. Участникам конкурса будет аккомпанировать Московский государственный академический симфонический оркестр. Дирижер — заслуженный артист России Юрий Ткаченко. Всего на конкурс поступило 146 заявок из восьми стран: России, Китая, Республики Беларусь, Японии, Колумбии, Узбекистана, Казахстана и Франции. Большинство — из России и Китая.

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В ЯНАО талантливые и умные дети 6 февраля откроют конкурс «Симфония Ямала» своим выступлением. Вместе с ними на сцене выступит известный российский пианист-виртуоз Денис Мацуев. Об этом сообщило правительство региона. «На одной сцене 6 февраля с Денисом Мацуевым выступят Елисей Мысин, Полина Тхай и Лука Моромов. Ребята — лауреаты международных конкурсов и звезды отечественных шоу талантов», — написало правительство региона в telegram-канале. Там дополнили, что вундеркинды вместе с Мацуевым откроют «Симфонию Ямала». С 6 по 11 февраля в Салехарде пройдет Международный конкурс молодых музыкантов «Симфония Ямала». Художественный руководитель и председатель конкурса — Денис Мацуев. Участникам конкурса будет аккомпанировать Московский государственный академический симфонический оркестр. Дирижер — заслуженный артист России Юрий Ткаченко. Всего на конкурс поступило 146 заявок из восьми стран: России, Китая, Республики Беларусь, Японии, Колумбии, Узбекистана, Казахстана и Франции. Большинство — из России и Китая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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