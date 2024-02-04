Происшествия В зоне СВО погиб один из самых сильных людей на Украине Белоконь 04 февраля 2024 в 21:25 Размер текста - 17 + Спортсмен участвовал в боевых действиях против РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне спецоперации погиб чемпион Украины по тяжелому весу, который был внесен в Книгу рекордов Гиннесса страны, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь. Об этом сообщает украинское издание УНИАН. «Погиб один из сильнейших украинских спортсменов, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь», — говорится в сообщении. Белоконь участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. Спортсмен был одним из сильнейших людей Украины. Еще в 2017 году Белоконь установил рекорд Украины по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненного людьми, в центре Одессы. В 2020 году он получил звание мастера спорта по богатырским играм. В зоне спецоперации погиб чемпион Украины по тяжелому весу, который был внесен в Книгу рекордов Гиннесса страны, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь. Об этом сообщает украинское издание УНИАН. «Погиб один из сильнейших украинских спортсменов, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь», — говорится в сообщении. Белоконь участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. Спортсмен был одним из сильнейших людей Украины. Еще в 2017 году Белоконь установил рекорд Украины по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненного людьми, в центре Одессы. В 2020 году он получил звание мастера спорта по богатырским играм. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям