В зоне СВО погиб один из самых сильных людей на Украине Белоконь

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Спортсмен участвовал в боевых действиях против РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне спецоперации погиб чемпион Украины по тяжелому весу, который был внесен в Книгу рекордов Гиннесса страны, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь. Об этом сообщает украинское издание УНИАН.

«Погиб один из сильнейших украинских спортсменов, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь», — говорится в сообщении. Белоконь участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ.

Спортсмен был одним из сильнейших людей Украины. Еще в 2017 году Белоконь установил рекорд Украины по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненного людьми, в центре Одессы. В 2020 году он получил звание мастера спорта по богатырским играм.

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В зоне спецоперации погиб чемпион Украины по тяжелому весу, который был внесен в Книгу рекордов Гиннесса страны, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь. Об этом сообщает украинское издание УНИАН. «Погиб один из сильнейших украинских спортсменов, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь», — говорится в сообщении. Белоконь участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. Спортсмен был одним из сильнейших людей Украины. Еще в 2017 году Белоконь установил рекорд Украины по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненного людьми, в центре Одессы. В 2020 году он получил звание мастера спорта по богатырским играм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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