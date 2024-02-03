03 февраля 2024

Глава банды пермских судебных приставов Кожевников обжаловал приговор

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший руководитель УФССП по Пермскому краю пытается доказать свою невиновность в суде Фото:

Экс-руководитель УФССП по Пермскому краю Игорь Кожевников направил кассационную жалобу на свой приговор. Об этом говорится в судебных материалах.

«Кожевников требует отменить приговор и заявляет о своей невиновности. Кассационная жалоба была принята для рассмотрения Пермским районным судом первого февраля. Возражения на жалобу суд ожидает до третьего марта, затем дело отправят в Седьмой кассационный суд в Челябинске», — передает портал «Properm.ru», ссылаясь на судебные материалы.

В банду приставов, которой руководил Кожевников, входило 15 человек. По данным следствия члены банды обналичили с арестованных счетов юридических лиц более 15 млн рублей. За это они получали определенный процент.

Ранее Мотовилихинский районный суд вынес приговор экс-сотруднице краевого УФССП Александре Мардановой. Она признана виновной в получении и передаче взяток. Суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 3,49 млн рублей. Уточняется, что суд дал Мордановой отсрочку наказания, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.

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Экс-руководитель УФССП по Пермскому краю Игорь Кожевников направил кассационную жалобу на свой приговор. Об этом говорится в судебных материалах. «Кожевников требует отменить приговор и заявляет о своей невиновности. Кассационная жалоба была принята для рассмотрения Пермским районным судом первого февраля. Возражения на жалобу суд ожидает до третьего марта, затем дело отправят в Седьмой кассационный суд в Челябинске», — передает портал «Properm.ru», ссылаясь на судебные материалы. В банду приставов, которой руководил Кожевников, входило 15 человек. По данным следствия члены банды обналичили с арестованных счетов юридических лиц более 15 млн рублей. За это они получали определенный процент. Ранее Мотовилихинский районный суд вынес приговор экс-сотруднице краевого УФССП Александре Мардановой. Она признана виновной в получении и передаче взяток. Суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 3,49 млн рублей. Уточняется, что суд дал Мордановой отсрочку наказания, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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