23 января 2024

Фигурантке пермской банды судебных приставов в третий раз огласили приговор. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оглашение приговора Ивану Ергеледжи. Свердловская область, Первоуральск, уголовное дело, приговор, арест, судья, суд, мера пресечения
Марданову обвиняют в получении взяток Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в отношении руководства службы судебных приставов Прикамья

Мотовилихинский районный суд в третий раз вынес приговор экс-сотруднице краевого УФССП Александре Мардановой. Она признана виновной в получении и передаче взяток.

«Признать Марданову виновной, назначить ей наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, лишить чина „Советник юстиции третьего класса“», — передает корреспондент URA.RU из зала суда. Также бывшая чиновница должна будет выплатить штраф в размере 3,49 млн рублей.

Уточняется, что суд дал Мордановой отсрочку наказания, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Экс-чиновницу отпустили из зала суда, но взяли подписку о невыезде. Также сняли арест с ее земельного участка.

Расследование преступлений банды судебных приставов, в которую входила Александра Марданова началось летом 2018 года. В июне 2019 года ее отправили в СИЗО. Всего в преступной деятельности были замешаны 15 человек. Руководил бандой экс-глава краевого УФССП Игорь Кожевников. По данным следствия члены банды обналичили с арестованных счетов юридических лиц более 15 млн рублей. За это они получали определенный процент. Первый приговор Мардановой был вынесен в декабре 2022 года. Позже краевой суд отменил его и экс-чиновницу повторно приговорили к колонии. Тогда бывший судебный пристав направила жалобу в седьмой кассационный суд общей юрисдикции, который направил дело Мардановой на третье рассмотрение.

Обвиняемую приговор очень растрогал
Обвиняемую приговор очень растрогал
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мотовилихинский районный суд в третий раз вынес приговор экс-сотруднице краевого УФССП Александре Мардановой. Она признана виновной в получении и передаче взяток. «Признать Марданову виновной, назначить ей наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, лишить чина „Советник юстиции третьего класса“», — передает корреспондент URA.RU из зала суда. Также бывшая чиновница должна будет выплатить штраф в размере 3,49 млн рублей. Уточняется, что суд дал Мордановой отсрочку наказания, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Экс-чиновницу отпустили из зала суда, но взяли подписку о невыезде. Также сняли арест с ее земельного участка. Расследование преступлений банды судебных приставов, в которую входила Александра Марданова началось летом 2018 года. В июне 2019 года ее отправили в СИЗО. Всего в преступной деятельности были замешаны 15 человек. Руководил бандой экс-глава краевого УФССП Игорь Кожевников. По данным следствия члены банды обналичили с арестованных счетов юридических лиц более 15 млн рублей. За это они получали определенный процент. Первый приговор Мардановой был вынесен в декабре 2022 года. Позже краевой суд отменил его и экс-чиновницу повторно приговорили к колонии. Тогда бывший судебный пристав направила жалобу в седьмой кассационный суд общей юрисдикции, который направил дело Мардановой на третье рассмотрение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...