Фигурантке пермской банды судебных приставов в третий раз огласили приговор. Фото

24 января 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

Марданову обвиняют в получении взяток Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в отношении руководства службы судебных приставов Прикамья Мотовилихинский районный суд в третий раз вынес приговор экс-сотруднице краевого УФССП Александре Мардановой. Она признана виновной в получении и передаче взяток. «Признать Марданову виновной, назначить ей наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, лишить чина „Советник юстиции третьего класса“», — передает корреспондент URA.RU из зала суда. Также бывшая чиновница должна будет выплатить штраф в размере 3,49 млн рублей. Уточняется, что суд дал Мордановой отсрочку наказания, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Экс-чиновницу отпустили из зала суда, но взяли подписку о невыезде. Также сняли арест с ее земельного участка. Расследование преступлений банды судебных приставов, в которую входила Александра Марданова началось летом 2018 года. В июне 2019 года ее отправили в СИЗО. Всего в преступной деятельности были замешаны 15 человек. Руководил бандой экс-глава краевого УФССП Игорь Кожевников. По данным следствия члены банды обналичили с арестованных счетов юридических лиц более 15 млн рублей. За это они получали определенный процент. Первый приговор Мардановой был вынесен в декабре 2022 года. Позже краевой суд отменил его и экс-чиновницу повторно приговорили к колонии. Тогда бывший судебный пристав направила жалобу в седьмой кассационный суд общей юрисдикции, который направил дело Мардановой на третье рассмотрение. Обвиняемую приговор очень растрогал Фото: Анна Ташлыкова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мотовилихинский районный суд в третий раз вынес приговор экс-сотруднице краевого УФССП Александре Мардановой. Она признана виновной в получении и передаче взяток. «Признать Марданову виновной, назначить ей наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, лишить чина „Советник юстиции третьего класса“», — передает корреспондент URA.RU из зала суда. Также бывшая чиновница должна будет выплатить штраф в размере 3,49 млн рублей. Уточняется, что суд дал Мордановой отсрочку наказания, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Экс-чиновницу отпустили из зала суда, но взяли подписку о невыезде. Также сняли арест с ее земельного участка. Расследование преступлений банды судебных приставов, в которую входила Александра Марданова началось летом 2018 года. В июне 2019 года ее отправили в СИЗО. Всего в преступной деятельности были замешаны 15 человек. Руководил бандой экс-глава краевого УФССП Игорь Кожевников. По данным следствия члены банды обналичили с арестованных счетов юридических лиц более 15 млн рублей. За это они получали определенный процент. Первый приговор Мардановой был вынесен в декабре 2022 года. Позже краевой суд отменил его и экс-чиновницу повторно приговорили к колонии. Тогда бывший судебный пристав направила жалобу в седьмой кассационный суд общей юрисдикции, который направил дело Мардановой на третье рассмотрение.