Трамп рассказал, что сделает после переизбрания

Трамп намерен закрыть границу США в случае переизбрания президентом
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Трамп намерен депортировать нелегальных мигрантов Фото:

Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах в первую очередь закроет границу Америки и депортирует нелегальных мигрантов. Об этом Трамп рассказал телеканалу Fox News.

«Первое что придется сделать — закрыть границу… Затем организовать массовую депортацию», — ответил Трамп на вопрос ведущей о своих действиях во внешней политике в случае переизбрания. Как отметил политик, население во многих штатах недовольно политикой действующей американской администрации в вопросе нелегальной миграции.

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что ограждения из проволоки снижают поток нелегальных мигрантов в тысячи раз. На участке в городе Игл-Пасс в Техасе, который оснащен колючей проволокой, раньше границу переходили до четырех тысяч человек в день, теперь всего трое, пишет RT.

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Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах в первую очередь закроет границу Америки и депортирует нелегальных мигрантов. Об этом Трамп рассказал телеканалу Fox News. «Первое что придется сделать — закрыть границу… Затем организовать массовую депортацию», — ответил Трамп на вопрос ведущей о своих действиях во внешней политике в случае переизбрания. Как отметил политик, население во многих штатах недовольно политикой действующей американской администрации в вопросе нелегальной миграции. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что ограждения из проволоки снижают поток нелегальных мигрантов в тысячи раз. На участке в городе Игл-Пасс в Техасе, который оснащен колючей проволокой, раньше границу переходили до четырех тысяч человек в день, теперь всего трое, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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