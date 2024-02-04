Трамп рассказал, что сделает после переизбрания

Трамп намерен закрыть границу США в случае переизбрания президентом

04 февраля 2024 в 23:06 Размер текста - 17 +

Трамп намерен депортировать нелегальных мигрантов Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах в первую очередь закроет границу Америки и депортирует нелегальных мигрантов. Об этом Трамп рассказал телеканалу Fox News. «Первое что придется сделать — закрыть границу… Затем организовать массовую депортацию», — ответил Трамп на вопрос ведущей о своих действиях во внешней политике в случае переизбрания. Как отметил политик, население во многих штатах недовольно политикой действующей американской администрации в вопросе нелегальной миграции. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что ограждения из проволоки снижают поток нелегальных мигрантов в тысячи раз. На участке в городе Игл-Пасс в Техасе, который оснащен колючей проволокой, раньше границу переходили до четырех тысяч человек в день, теперь всего трое, пишет RT.

Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах в первую очередь закроет границу Америки и депортирует нелегальных мигрантов. Об этом Трамп рассказал телеканалу Fox News. «Первое что придется сделать — закрыть границу… Затем организовать массовую депортацию», — ответил Трамп на вопрос ведущей о своих действиях во внешней политике в случае переизбрания. Как отметил политик, население во многих штатах недовольно политикой действующей американской администрации в вопросе нелегальной миграции. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что ограждения из проволоки снижают поток нелегальных мигрантов в тысячи раз. На участке в городе Игл-Пасс в Техасе, который оснащен колючей проволокой, раньше границу переходили до четырех тысяч человек в день, теперь всего трое, пишет RT.