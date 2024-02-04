На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск ГИБДД работает в усиленном режиме из-за погоды

04 февраля 2024 в 23:22 Размер текста - 17 +

ГИБДД контролирует движение на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном режиме. Всему виной неблагоприятные погодные условия, рассказали в ведомстве. «На федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе, в связи с неблагоприятными погодными условиями, сотрудники Госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме. Всех участников дорожного движения призывают быть крайне внимательными на дороге», — написано в telegram-канале УГБДД МВД России по Тюменской области. Наряды ДПС несут службу на 345-м, 372-м и 438-м километрах трассы. Чтобы избежать аварий, автомобилистам нужно строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями. Возможна сложная ситуация на дорогах вызвана потеплением, которое идет в Тюмень. Прогнозируется, что 6 февраля там будет до +1 градуса.

На федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном режиме. Всему виной неблагоприятные погодные условия, рассказали в ведомстве. «На федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе, в связи с неблагоприятными погодными условиями, сотрудники Госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме. Всех участников дорожного движения призывают быть крайне внимательными на дороге», — написано в telegram-канале УГБДД МВД России по Тюменской области. Наряды ДПС несут службу на 345-м, 372-м и 438-м километрах трассы. Чтобы избежать аварий, автомобилистам нужно строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями. Возможна сложная ситуация на дорогах вызвана потеплением, которое идет в Тюмень. Прогнозируется, что 6 февраля там будет до +1 градуса.