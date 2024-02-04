04 февраля 2024

На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск ГИБДД работает в усиленном режиме из-за погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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ГИБДД контролирует движение на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск Фото:

На федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном режиме. Всему виной неблагоприятные погодные условия, рассказали в ведомстве.

«На федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе, в связи с неблагоприятными погодными условиями, сотрудники Госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме. Всех участников дорожного движения призывают быть крайне внимательными на дороге», — написано в telegram-канале УГБДД МВД России по Тюменской области.

Наряды ДПС несут службу на 345-м, 372-м и 438-м километрах трассы. Чтобы избежать аварий, автомобилистам нужно строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями.

Возможна сложная ситуация на дорогах вызвана потеплением, которое идет в Тюмень. Прогнозируется, что 6 февраля там будет до +1 градуса.

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На федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном режиме. Всему виной неблагоприятные погодные условия, рассказали в ведомстве. «На федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе, в связи с неблагоприятными погодными условиями, сотрудники Госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме. Всех участников дорожного движения призывают быть крайне внимательными на дороге», — написано в telegram-канале УГБДД МВД России по Тюменской области. Наряды ДПС несут службу на 345-м, 372-м и 438-м километрах трассы. Чтобы избежать аварий, автомобилистам нужно строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями. Возможна сложная ситуация на дорогах вызвана потеплением, которое идет в Тюмень. Прогнозируется, что 6 февраля там будет до +1 градуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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