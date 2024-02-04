04 февраля 2024
03 февраля 2024

Пермский омбудсмен Сапко поделился секретом домашних сырников. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Капитаны бизнеса в Лето-Лето. Тюмень, сырники, еда
Пермский омбудсмен Сапко рассказал о том, как готовит фирменные сырники Фото:

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко раскрыл секрет приготовления домашних сырников. Он посоветовал добавлять в них желток и правильный творог. Об этом омбудсмен рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В сырники добавляйте только желток, белок отделите. Творог важно взять правильный, можно 5%», — уточнил Сапко.

По словам Сапко, жарить сырники надо на сковородке под крышкой и на малом огне. Он добавил, что важно не переборщить с маслом. Хорошая форма сырников получается, если пользоваться стаканом от Martini, отметил пермский омбудсмен.

Ранее Сапко рассказал о фирменном рецепте блинов из дрожжевого теста. Блинчики у него всегда получаются золотистыми, кружевными и обязательно дырчатыми.

Омбудсмен Сапко раскрыл подписчикам секрет фирменных сырников, которые готовит сам
Омбудсмен Сапко раскрыл подписчикам секрет фирменных сырников, которые готовит сам
Фото:

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Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко раскрыл секрет приготовления домашних сырников. Он посоветовал добавлять в них желток и правильный творог. Об этом омбудсмен рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В сырники добавляйте только желток, белок отделите. Творог важно взять правильный, можно 5%», — уточнил Сапко. По словам Сапко, жарить сырники надо на сковородке под крышкой и на малом огне. Он добавил, что важно не переборщить с маслом. Хорошая форма сырников получается, если пользоваться стаканом от Martini, отметил пермский омбудсмен. Ранее Сапко рассказал о фирменном рецепте блинов из дрожжевого теста. Блинчики у него всегда получаются золотистыми, кружевными и обязательно дырчатыми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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