Пермский омбудсмен Сапко поделился секретом домашних сырников. Фото

05 февраля 2024 в 00:38 Размер текста - 17 +

Пермский омбудсмен Сапко рассказал о том, как готовит фирменные сырники Фото: Денис Моргунов © URA.RU Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко раскрыл секрет приготовления домашних сырников. Он посоветовал добавлять в них желток и правильный творог. Об этом омбудсмен рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В сырники добавляйте только желток, белок отделите. Творог важно взять правильный, можно 5%», — уточнил Сапко. По словам Сапко, жарить сырники надо на сковородке под крышкой и на малом огне. Он добавил, что важно не переборщить с маслом. Хорошая форма сырников получается, если пользоваться стаканом от Martini, отметил пермский омбудсмен. Ранее Сапко рассказал о фирменном рецепте блинов из дрожжевого теста. Блинчики у него всегда получаются золотистыми, кружевными и обязательно дырчатыми. Омбудсмен Сапко раскрыл подписчикам секрет фирменных сырников, которые готовит сам Фото: личная страница Игоря Сапко в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/igor_sapko

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко раскрыл секрет приготовления домашних сырников. Он посоветовал добавлять в них желток и правильный творог. Об этом омбудсмен рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В сырники добавляйте только желток, белок отделите. Творог важно взять правильный, можно 5%», — уточнил Сапко. По словам Сапко, жарить сырники надо на сковородке под крышкой и на малом огне. Он добавил, что важно не переборщить с маслом. Хорошая форма сырников получается, если пользоваться стаканом от Martini, отметил пермский омбудсмен. Ранее Сапко рассказал о фирменном рецепте блинов из дрожжевого теста. Блинчики у него всегда получаются золотистыми, кружевными и обязательно дырчатыми.