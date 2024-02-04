Для пермского музея в «Хохловке» закупят чучела к Масленице

05 февраля 2024 в 04:11 Размер текста - 17 +

В пермском этнографическом музее готовятся к Масленице Фото: Сергей Русанов © URA.RU В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» начали готовиться к Масленице. Для проведения праздничных гуляний закупят чучело Масленицы, оборудование для торговых рядов, малые архитектурные формы и элементы навигации. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Закупка чучела Масленицы, масленичного столба, малых архитектурных форм, элементов навигации и тематического оформления площадок для архитектурно-этнографического музея „Хохловка“ в Пермском районе. Начальная цена контракта 1 млн 376 тысяч рублей», — указано в документации тендера. Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона по определению подрядчика, тендер получил участник, который согласился исполнить контракт за 1 млн 80 тысяч рублей. Услуги будут оказываться подрядчиком в несколько этапов. В 2023 году в «Хохловке» гости узнали о народных традициях празднования Масленицы, стали участниками обрядов, забав и мастер-классов. Детей и взрослых обучали кричалкам на встречу Масленицы. Посетители могли попробовать главное угощение праздника — блины. Впервые за всю историю музея на колокольне в «Хохловке» зазвучали колокола. Это случилось благодаря восстановлению звонницы.

В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» начали готовиться к Масленице. Для проведения праздничных гуляний закупят чучело Масленицы, оборудование для торговых рядов, малые архитектурные формы и элементы навигации. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Закупка чучела Масленицы, масленичного столба, малых архитектурных форм, элементов навигации и тематического оформления площадок для архитектурно-этнографического музея „Хохловка“ в Пермском районе. Начальная цена контракта 1 млн 376 тысяч рублей», — указано в документации тендера. Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона по определению подрядчика, тендер получил участник, который согласился исполнить контракт за 1 млн 80 тысяч рублей. Услуги будут оказываться подрядчиком в несколько этапов. В 2023 году в «Хохловке» гости узнали о народных традициях празднования Масленицы, стали участниками обрядов, забав и мастер-классов. Детей и взрослых обучали кричалкам на встречу Масленицы. Посетители могли попробовать главное угощение праздника — блины. Впервые за всю историю музея на колокольне в «Хохловке» зазвучали колокола. Это случилось благодаря восстановлению звонницы.