04 февраля 2024
03 февраля 2024

Для пермского музея в «Хохловке» закупят чучела к Масленице

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздник Масленницы. Пермь, масленница, музей хохловка, народное гуляние, чучело масленицы
В пермском этнографическом музее готовятся к Масленице Фото:

В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» начали готовиться к Масленице. Для проведения праздничных гуляний закупят чучело Масленицы, оборудование для торговых рядов, малые архитектурные формы и элементы навигации. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Закупка чучела Масленицы, масленичного столба, малых архитектурных форм, элементов навигации и тематического оформления площадок для архитектурно-этнографического музея „Хохловка“ в Пермском районе. Начальная цена контракта 1 млн 376 тысяч рублей», — указано в документации тендера.

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона по определению подрядчика, тендер получил участник, который согласился исполнить контракт за 1 млн 80 тысяч рублей. Услуги будут оказываться подрядчиком в несколько этапов.

В 2023 году в «Хохловке» гости узнали о народных традициях празднования Масленицы, стали участниками обрядов, забав и мастер-классов. Детей и взрослых обучали кричалкам на встречу Масленицы. Посетители могли попробовать главное угощение праздника — блины. Впервые за всю историю музея на колокольне в «Хохловке» зазвучали колокола. Это случилось благодаря восстановлению звонницы.

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В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» начали готовиться к Масленице. Для проведения праздничных гуляний закупят чучело Масленицы, оборудование для торговых рядов, малые архитектурные формы и элементы навигации. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Закупка чучела Масленицы, масленичного столба, малых архитектурных форм, элементов навигации и тематического оформления площадок для архитектурно-этнографического музея „Хохловка“ в Пермском районе. Начальная цена контракта 1 млн 376 тысяч рублей», — указано в документации тендера. Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона по определению подрядчика, тендер получил участник, который согласился исполнить контракт за 1 млн 80 тысяч рублей. Услуги будут оказываться подрядчиком в несколько этапов. В 2023 году в «Хохловке» гости узнали о народных традициях празднования Масленицы, стали участниками обрядов, забав и мастер-классов. Детей и взрослых обучали кричалкам на встречу Масленицы. Посетители могли попробовать главное угощение праздника — блины. Впервые за всю историю музея на колокольне в «Хохловке» зазвучали колокола. Это случилось благодаря восстановлению звонницы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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