25 февраля 2023
24 февраля 2023

Пермяки отгуляли Масленицу в «Хохловке». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздник Масленницы. Пермь, народные танцы, масленница, музей хохловка, народное гуляние
В Перми проводили Масленицу Фото:

На территории архитектурно-этнографического музея «Хохловка» (Пермский край) завершились масленичные гуляния. Отметить народный праздник съехались гости из разных городов Пермского края.

«Гостей на Масленице было несколько сотен, пожалуй, в районе тысячи. В течение дня сожгли несколько праздничных чучел: в 13:00, 15:00 и 17:00. Посетители „Хохловки“ сетовали на проблемы с парковой, а также большие пробки», — рассказал корреспондент URA.RU.

В процессе интерактивных программ гости узнали о народных традициях празднования Масленицы, стали участниками обрядов, масленичных забав и мастер-классов. Детей и взрослых обучали кричалкам на встречу Масленицы. Посетители могли попробовать главное угощение праздника — блины. Впервые за всю историю музея на колокольне в «Хохловке» зазвучали колокола. Это случилось благодаря восстановлению звонницы.

Праздник Масленницы. Пермь
Гости собираются в «Хохловке» проводить Масленицу
Фото:
Праздник Масленницы. Пермь
Чучело Масленицы — символ праздника
Фото:
Праздник Масленницы. Пермь
Наряжаться на проводы Масленицы — тоже традиционный атрибут народного праздника
Фото:
Праздник Масленницы. Пермь
Без частушек и гармони праздник не проводят
Фото:
Праздник Масленницы. Пермь
Катание на санях — одна из любимых забав у детей
Фото:
Праздник Масленницы. Пермь
Участник праздника в шаманском обрядовом костюме
Фото:
Праздник Масленницы. Пермь
Народные забавы для детей и взрослых
Фото:
Праздник Масленницы. Пермь
К животным, как правило, проявляют интерес дети
Фото:
Праздник Масленницы. Пермь
Катание с горок также одно из любимых детских развлечений
Фото:
Праздник Масленницы. Пермь
Яркие персонажи праздника
Фото:
Праздник Масленницы. Пермь
В воскресенье в «Хохловке» сожгли несколько чучел Масленицы
Фото:
Праздник Масленницы. Пермь
Одно из сожжений чучела Масленицы
Фото:

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На территории архитектурно-этнографического музея «Хохловка» (Пермский край) завершились масленичные гуляния. Отметить народный праздник съехались гости из разных городов Пермского края. «Гостей на Масленице было несколько сотен, пожалуй, в районе тысячи. В течение дня сожгли несколько праздничных чучел: в 13:00, 15:00 и 17:00. Посетители „Хохловки“ сетовали на проблемы с парковой, а также большие пробки», — рассказал корреспондент URA.RU. В процессе интерактивных программ гости узнали о народных традициях празднования Масленицы, стали участниками обрядов, масленичных забав и мастер-классов. Детей и взрослых обучали кричалкам на встречу Масленицы. Посетители могли попробовать главное угощение праздника — блины. Впервые за всю историю музея на колокольне в «Хохловке» зазвучали колокола. Это случилось благодаря восстановлению звонницы.
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