На территории архитектурно-этнографического музея «Хохловка» (Пермский край) завершились масленичные гуляния. Отметить народный праздник съехались гости из разных городов Пермского края.
«Гостей на Масленице было несколько сотен, пожалуй, в районе тысячи. В течение дня сожгли несколько праздничных чучел: в 13:00, 15:00 и 17:00. Посетители „Хохловки“ сетовали на проблемы с парковой, а также большие пробки», — рассказал корреспондент URA.RU.
В процессе интерактивных программ гости узнали о народных традициях празднования Масленицы, стали участниками обрядов, масленичных забав и мастер-классов. Детей и взрослых обучали кричалкам на встречу Масленицы. Посетители могли попробовать главное угощение праздника — блины. Впервые за всю историю музея на колокольне в «Хохловке» зазвучали колокола. Это случилось благодаря восстановлению звонницы.
На территории архитектурно-этнографического музея «Хохловка» (Пермский край) завершились масленичные гуляния. Отметить народный праздник съехались гости из разных городов Пермского края. «Гостей на Масленице было несколько сотен, пожалуй, в районе тысячи. В течение дня сожгли несколько праздничных чучел: в 13:00, 15:00 и 17:00. Посетители „Хохловки“ сетовали на проблемы с парковой, а также большие пробки», — рассказал корреспондент URA.RU. В процессе интерактивных программ гости узнали о народных традициях празднования Масленицы, стали участниками обрядов, масленичных забав и мастер-классов. Детей и взрослых обучали кричалкам на встречу Масленицы. Посетители могли попробовать главное угощение праздника — блины. Впервые за всю историю музея на колокольне в «Хохловке» зазвучали колокола. Это случилось благодаря восстановлению звонницы.