В Перми проводили Масленицу Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На территории архитектурно-этнографического музея «Хохловка» (Пермский край) завершились масленичные гуляния. Отметить народный праздник съехались гости из разных городов Пермского края.

«Гостей на Масленице было несколько сотен, пожалуй, в районе тысячи. В течение дня сожгли несколько праздничных чучел: в 13:00, 15:00 и 17:00. Посетители „Хохловки“ сетовали на проблемы с парковой, а также большие пробки», — рассказал корреспондент URA.RU.

В процессе интерактивных программ гости узнали о народных традициях празднования Масленицы, стали участниками обрядов, масленичных забав и мастер-классов. Детей и взрослых обучали кричалкам на встречу Масленицы. Посетители могли попробовать главное угощение праздника — блины. Впервые за всю историю музея на колокольне в «Хохловке» зазвучали колокола. Это случилось благодаря восстановлению звонницы.

Гости собираются в «Хохловке» проводить Масленицу Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Чучело Масленицы — символ праздника Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Наряжаться на проводы Масленицы — тоже традиционный атрибут народного праздника Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Без частушек и гармони праздник не проводят Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Катание на санях — одна из любимых забав у детей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Участник праздника в шаманском обрядовом костюме Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Народные забавы для детей и взрослых Фото: Сергей Русанов © URA.RU

К животным, как правило, проявляют интерес дети Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Катание с горок также одно из любимых детских развлечений Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Яркие персонажи праздника Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В воскресенье в «Хохловке» сожгли несколько чучел Масленицы Фото: Сергей Русанов © URA.RU