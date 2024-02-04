На Украине заговорили о скором лишении полномочий Зеленского

Экс-замминистра Тука: в мае Зеленский по закону лишится части полномочий

05 февраля 2024 в 06:28 Размер текста - 17 +

Зеленский в мае останется без части полномочий Фото: Официальный сайт президента Украины В мае президент Украины Владимир Зеленский лишится части полномочий. Об этом заявил экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. «Глава государства превратится в исполняющего обязанности президента из-за истекшего срока пребывания на посту. Но ряд действий сохранится, так как исполнять их может только президент», — отметил Тука в эфире телеканала «Прямой». В частности, исполняющий обязанности президента не может назначать или снимать с должности генералов и министров. Выборы президента Украины должны были пройти весной 2024 года. Зеленский их отменил и продлил действие военного положения и всеобщей мобилизации. Вашингтон советует Киеву провести выборы президента Украины, в отличие от США Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Владимир Зеленский публично сказал, что не может этого сделать согласно украинской Конституции. Лавров добавил, что совет о проведении выборов, когда Конституция этого не допускает, является «прерогативой большого брата», пишет RT.

В мае президент Украины Владимир Зеленский лишится части полномочий. Об этом заявил экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. «Глава государства превратится в исполняющего обязанности президента из-за истекшего срока пребывания на посту. Но ряд действий сохранится, так как исполнять их может только президент», — отметил Тука в эфире телеканала «Прямой». В частности, исполняющий обязанности президента не может назначать или снимать с должности генералов и министров. Выборы президента Украины должны были пройти весной 2024 года. Зеленский их отменил и продлил действие военного положения и всеобщей мобилизации. Вашингтон советует Киеву провести выборы президента Украины, в отличие от США Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Владимир Зеленский публично сказал, что не может этого сделать согласно украинской Конституции. Лавров добавил, что совет о проведении выборов, когда Конституция этого не допускает, является «прерогативой большого брата», пишет RT.